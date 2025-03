video suggerito

Un altro naufragio nel Mediterraneo, 40 dispersi e 6 salme recuperate: solo in 10 arrivano a Lampedusa Sono riprese questa mattina le ricerche di circa quaranta migranti dispersi, ma sono già sei le vittime accertate del naufragio avvenuto davanti all’isolotto di Lampione, nelle Pelagie. Si tratta di sei giovani i cui corpi sono stati recuperati in mare dalle motovedette di Guardia costiera e Guardia di finanza. Sono dieci i superstiti, e si trovano già all’hotspot di Lampedusa. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Annalisa Cangemi

56 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'altra tragedia in mare, avvenuto al largo di Lampedusa. Sono stati recuperati 6 cadaveri di migranti, che viaggiavano a bordo di un gommone partito domenica da Sfax, in Tunisia. Erano in tutto 56 quando l'imbarcazione ha lasciato le coste tunisine, e solo in 10 sono sopravvissuti, arrivando a Lampedusa. Il resto delle persone a bordo del gommone, che sarebbero una quarantina, risultano disperse.

Cosa è successo ai migranti affondati al largo di Lampedusa

I 10 naufraghi, sei uomini e quattro donne sbarcati oggi a Lampedusa, una volta giunti nell'hotspot, hanno raccontato appunto d'essere partiti domenica notte in 56 da Sfax, in Tunisia, a bordo del gommone. Dopo meno di 24 ore di navigazione, mentre erano in acque internazionali, molti migranti sarebbero caduti in acqua durante la traversata forse a causa del mare agitato. Il gommone ha però proseguito la sua navigazione e ieri pomeriggio, ormai semi affondato, è stato intercettato nelle acque antistanti Lampione dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza.

Subito dopo lo sbarco al molo Favarolo due migranti sono stati portati al poliambulatorio, ma dopo i controlli medici anche loro sono stati condotti all'hotspot, insieme agli altri otto migranti superstiti. I militari, nel frattempo, sempre nei pressi di Lampione, hanno proseguito con le operazioni di ricerca, recuperando i 6 cadaveri, tutti di giovani uomini, già portati alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana e verranno sottoposti ad ispezione cadaverica. All'appello mancherebbero dunque una quarantina di dispersi. Le ricerche sono sono riprese questa mattina.

Oggi i 10 naufraghi verranno ascoltati dalla polizia e si cercherà di ricostruire, con maggiore precisione cosa sia accaduto e di vagliare il loro racconto. Era da diverse settimane che non venivano intercettati natanti partiti dalla Tunisia. Ultimamente tutti i migranti sbarcati a Lampedusa hanno riferito d'essere salpati dalla Libia. Dopo i 10 naufraghi, sull'isola sono giunti altri 40 migranti (9 donne e 2 minori) ivoriani, senegalesi, guineani e malesi. Anche loro hanno riferito d'essere partiti da Sfax e hanno viaggiato su barchino di metallo di 8 metri. Ieri a Lampedusa sono stati registrati complessivamente cinque sbarchi con un totale di 213 migranti. All'hotspot di contrada Imbriacola al momento ci sono 230 ospiti.