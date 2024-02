Ultimo giorno per chiedere il Bonus gite scolastiche 2024: cosa fare e quali sono i requisiti Oggi, 15 febbraio 2024, è l’ultimo giorno a disposizione per fare domanda e ottenere il bonus gite scolastiche. Chi rispetta i requisiti può completare la procedura direttamente online, poi saranno le scuole a ricevere i fondi e ad assegnarle agli studenti beneficiari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono le ultime ore per presentare la domanda di bonus gite scolastiche 2024. Il 15 febbraio è la data di scadenza: entro oggi le famiglie con un Isee sotto i 5mila euro possono chiedere per i propri figli che frequentano la scuola superiore di avere il contributo per le gite o comunque i viaggi scolastici di più giorni, fino a un massimo di 150 euro. La procedura va completata online, sul sito Unica, nella sezione "Famiglie e studenti".

Il bonus gite scolastiche è riservato a coloro che hanno un Isee valido per il 2024 o per il 2023, che sia al di sotto dei 5mila euro. Inoltre, gli unici studenti che possono avere il bonus sono quelli delle scuole secondarie di secondo grado, cioè quelli delle superiori.

Chi rispetta questi requisiti può andare sulla piattaforma Unica del ministero dell'Istruzione. Si potrà accedere con le proprie credenziali, per chi le ha, oppure con Spid o altra identità digitale. Qui bisogna andare nella sezione "Famiglie e studenti", poi "Servizi", nella sottosezione "Agevolazioni", e qui c'è l'opzione "Viaggi di istruzione". Una volta presentata la domanda, sarà la piattaforma a verificare in automatico con l'Inps se effettivamente c'è un Isee registrato al di sotto dei 5mila euro. L'esito, positivo o negativo, sarà comunicato subito.

Leggi anche Quando arriva il bonus mamme lavoratrici 2024, chi può ottenerlo e come fare domanda

Come detto, oggi 15 febbraio 2024 è l'ultimo giorno per effettuare questa procedura. Nelle prossime settimane, quando tutte le richieste saranno state elaborate, le scuole riceveranno i fondi assegnati. Ogni istituto potrà sapere quante risorse gli spettano, chi sono tutti gli studenti beneficiari e anche a quanti soldi hanno diritto. Il calcolo sarà effettuato in modo automatico, in base a quanti beneficiari ci sono a livello nazionale. L'importo massimo sarà di 150 euro a testa. Il fondo stanziato dal governo per finanziare il bonus è di 50 milioni di euro in tutto.

Anche il passaggio successivo spetterà alle scuole. Se le gite scolastiche sono già state effettuate e non se ne prevedono altre, per gli studenti che hanno diritto al bonus si attiverà una procedura per il rimborso. Se invece ci sono viaggi in programma, sarà sempre la scuola a organizzare i pagamenti per le famiglie.