video suggerito

Troppi pensionati, pochi lavoratori: tra meno di dieci anni l’Inps avrà un buco di 20 miliardi Nel 2032 la situazione patrimoniale dell’Inps passerà da un attivo di 23 miliardi a un passivo di 45, e il “saldo attivo” degli ingressi di migranti nel Paese non sarà sufficiente a invertire la tendenza. La spesa pensionistica è già aumentata del 7,4% nel 2023 per l’inflazione: 304 miliardi, a fronte di soli 269 miliardi di contributi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Pietro Forti

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps ha fatto sapere che nei prossimi dieci anni la crisi demografica creerà molti problemi ai conti della previdenza pubblica. A causa dell'aumento della longevità e del basso tasso di natalità, infatti, nel giro di dieci anni andrà pesantemente in passivo: la situazione patrimoniale dell'Inps passerà da un attivo di 23 miliardi nel 2023 a -45 miliardi nel 2032, con risultati di esercizio negativi che passeranno da -3 a -20 miliardi.

L'allarme lanciato dall'Inps non riguarda solo il fatto gli italiani che non fanno figli, con una "piramide delle età" che va ribaltandosi rispetto a una situazione di crescita, ma anche gli ingressi di persone immigrate in Italia, insufficienti a invertire la tendenza: "Il saldo positivo dei flussi migratori non è sufficiente a bilanciare il saldo negativo della dinamica naturale – ha spiegato Roberto Ghiselli, presidente del Civ – Il tendenziale calo demografico già ora determina uno squilibrio notevole fra le coorti interessate o prossime al pensionamento, e quelle in ingresso nel mercato del lavoro, con una contrazione tendenzialmente crescente della popolazione attiva".

La situazione è particolarmente problematica proprio perché, gradualmente, mancheranno i contribuenti per sostenere il peso del sistema pensionistico: alla crescita nel numero di pensionati corrisponde una diminuzione dei lavoratori attivi: "Uno degli aspetti di maggiore preoccupazione per gli equilibri futuri del sistema previdenziale è rappresentato dalla crescita del numero dei pensionati in rapporto ai lavoratori attivi – ha continuato Ghiselli – in particolare per l'effetto combinato delle previsioni di decrescita demografica, in gran parte connessa al fenomeno della denatalità, e l'aumento della speranza di vita, che complessivamente porta ad un tendenziale invecchiamento della popolazione". Come se non bastasse, un mondo del lavoro non in salute contribuirà all'incertezza nel garantire la sicurezza della pensione: "Il rischio di una diffusa inadeguatezza dei futuri trattamenti pensionistici potrà dipendere dalla discontinuità nel lavoro e quindi nella contribuzione – ha puntualizzato il presidente del Civ – dai bassi livelli di reddito, dall'irregolarità nei rapporti di lavoro".

Leggi anche Stop agli assegni per le pensioni Inps all'estero: cosa cambia da luglio 2024 e per chi

La spesa pensionistica, secondo i dati Inps, è arrivata a 304 miliardi nel 2023, con un aumento del 7,4% rispetto al 2022: un incremento consistente dovuto principalmente alla rivalutazione decisa dal governo di fronte all'inflazione alta registrata negli scorsi anni. Anche qui, è evidente lo squilibrio tra pensionati e lavoratori attivi: sui 536 miliardi incassati dall'Inps nel 2023, solo 269 arrivavano dai contributi (comunque un +5,1% rispetto al 2022).