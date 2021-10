Terza dose di vaccino contro il Covid, il governo aggiorna le faq: quanto dura il green pass Il governo e gli esperti discutono sul possibile ampliamento della terza dose di vaccino contro il Covid a tutta la popolazione. Intanto sono state aggiornate le faq sul green pass per chi ha già ricevuto la terza dose: la nuova certificazione verde è valida dal giorno dopo la somministrazione ed è valida per un anno.

A cura di Tommaso Coluzzi

La fase di somministrazione della terza dose di vaccino contro il Covid entra nel vivo. Mentre si discute sulla possibilità di ampliarla a tutta la popolazione, si continua a vaccinare con la dose booster – come viene chiamata dagli esperti – gli over 60 e il personale sanitario. Se e quando saranno chiamati tutti gli italiani a farla non si sa ancora – anche se è probabile che coinciderà con l'arrivo dell'inverno – ma, nel frattempo, il governo ha aggiornato le faq sul sito dedicato al green pass. Era essenziale, infatti, chiarire quale sia la durata della certificazione verde per chi riceve la terza dose e cosa succede dopo.

La domanda posta, tra quelle frequenti, è semplice: "Ho fatto la terza dose booster di vaccino, riceverò una certificazione verde Covid-19?". La risposta ovviamente è sì, ma vengono spiegate le dinamiche: "Sì, le nuove Certificazioni per ‘terza dose' vengono emesse il giorno successivo alla vaccinazione e hanno validità per 12 mesi dalla data della somministrazione della dose aggiuntiva al ciclo completato (terza dose per ciclo a due dosi, seconda dose in caso di ciclo completato con dose singola)". Insomma, la faq risponde sia a chi fa la terza dose, sia a chi fa il richiamo (o seconda dose) dopo il vaccino monodose di Johnson&Johnson sia a chi è guarito e ha fatto una dose sola. Il green pass è attivo dal giorno successivo alla somministrazione e dura un anno.

Nella risposta del governo viene anche specificato che "i nuovi green pass vengono emessi indicando nel numero di dosi effettuate/numero totale dosi previste per ciclo vaccinale completo: 2 di 1 nel caso di precedente completamento del ciclo vaccinale con vaccino monodose o con dose unica dopo guarigione da Covid-19; 3 di 2 nel caso di completamento del ciclo vaccinale dopo due dosi". E si legge ancora, per chi già ha ricevuto la terza dose nelle scorse settimane: "Nel nostro Paese, il via alla vaccinazione con dose aggiuntiva è stato dato il 20 settembre 2021, quello per la dose booster (richiamo) il 27 settembre. La Piattaforma nazionale DGC ha cominciato a rilasciare le nuove Certificazioni di dose aggiuntiva e booster dai primi di ottobre 2021".