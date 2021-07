Non è ancora ufficiale, ma presto i tamponi per il green pass potrebbero essere gratuiti. Certo non per tutti, ma solo per alcune specifiche categorie particolarmente penalizzate. È dall'entrata in vigore della certificazione verde che si discute della possibilità di rendere accessibili i tamponi molecolari e i test antigenici a tutti, anche a chi non se lo può permettere. Il prezzo calmierato dei tamponi è diverso da Regione a Regione, ma difficilmente scende sotto i 20 euro. Inoltre va considerato che il green pass è necessario per tutta una serie di attività alle quali altrimenti, per ora, non si può più accedere. Perciò è stato presentato un emendamento al decreto Sostegni bis, che verrà votato insieme agli altri oggi in Commissione Bilancio alla Camera.

Si tratta di un percorso lungo in cui il decreto andrà convertito in legge: serviranno ancora altre settimane. La novità, però, non riguarderà tutti, ma solo coloro che sono impossibilitati a ottenere il green pass in altro modo, cioè con la vaccinazione. L'emendamento in questione prevede un fondo ad hoc da 10 milioni di euro per garantire alle persone fragili di poter usufruire di tamponi molecolari e test antigenici gratuiti per ottenere il green pass. Si tratta di coloro che non possono vaccinarsi a causa delle loro condizioni di salute, e che così sono escluse dalla possibilità di ottenere la certificazione verde se non pagando per effettuare un test. Con il via libera del Parlamento il fondo verrebbe istituito al ministero della Salute.

Sono diversi gli emendamenti al decreto Sostegni bis, che sta cominciando il percorso di esame delle Camere. Dagli indennizzi per gli abitanti del Tamburi, a Taranto, e degli altri rioni esposti alle polveri dell'ex Ilva, agli incentivi per acquistare automobili meno inquinanti. A disposizione una dote da quasi un miliardo di euro, con un primo pacchetto di emendamenti (tra cui i tamponi gratis per i fragili) già praticamente pronto: dentro ci sono anche finanziamenti per i settori più colpiti dalle chiusure per la pandemia di Covid, come matrimoni ed eventi, ma anche fondi per l'innovazione del settore montagna. Ci sono indennizzi per terme, guide turistiche b&b, navi da crociera. È il primo passo, ma ci sono diverse novità.