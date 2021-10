Tamponi gratis per chi prenota il vaccino in farmacia, la proposta di Federfarma Offrire un tampone gratuito ai cittadini che si recano in farmacia e accettano di prenotarsi per la somministrazione del vaccino. È l’invito che Federfarma ha rivolto ai farmacisti per sensibilizzare ulteriormente la vaccinazione contro il Covid. Con l’estensione del Green Pass sul lavoro, infatti, sono aumentate le richieste di tampone e questa “per il farmacista è un’ulteriore occasione per invitare gli indecisi a vaccinarsi”.

A cura di Giuseppe Pastore

Un tampone gratis se si prenota la vaccinazione. È la proposta lanciata da Federfarma alle farmacie che "garantiscono il servizio di vaccinazione". L'obiettivo è sensibilizzare i cittadini, spingendoli a prenotare la somministrazione della prima dose e offrendo loro un test gratuito. Per la precisione, Federfarma ha invitato i farmacisti a "proporre, ai cittadini che chiedono un tampone antigenico rapido, di sottoporsi alla vaccinazione, prenotandone contestualmente la somministrazione". Se il cittadino accetta, "le farmacie sono invitate ad offrire l’esecuzione gratuita del tampone". Un ulteriore incoraggiamento ad immunizzarsi contro il Covid che arriva in concomitanza con l'estensione del Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori che da oggi dovranno essere muniti di certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro sia nel settore privato che in quello della pubblica amministrazione. "In questi giorni l’aumento del numero di persone che si recano in farmacia per effettuare i tamponi rapidi al fine di ottenere il Green Pass – dicono da Federfarma – rappresenta, per il farmacista, un’ulteriore occasione nella quale invitare gli indecisi a vaccinarsi".

In Liguria tamponi gratis per chi attende il Green Pass

Proprio per far fronte all'appuntamento di oggi con l'obbligo del Green Pass sul lavoro e per evitare disagi nelle aziende pubbliche e private, la Regione Liguria ha reso disponibili tamponi gratuiti a tutti coloro che hanno ricevuto la prima dose, ma sono ancora in attesa della certificazione. "Chi si vaccinerà potrà fare gratuitamente i tamponi, fino a quando non gli arriverà la certificazione verde", ha fatto sapere il governatore Giovanni Toti. Il rischio era che chi si è sottoposto solo negli ultimi giorni alla somministrazione del vaccino, non avesse ancora un Green Pass valido per accedere a lavoro.

Dopo la prima dose, infatti, la certificazione viene generata a distanza di 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal quindicesimo giorno e fino alla dose successiva. Con l'introduzione dell'ultimo Dpcm sulle modalità di controllo del Green Pass a lavoro, inoltre, il governo ha chiarito che per poter accedere al luogo di lavoro"per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta".

Test gratuiti nella stazione di Cagliari fino a dicembre

L'arrivo dell'obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori ha portato anche il Comune di Cagliari a mobilitarsi per evitare che alcuni settori produttivi possano subire un fermo, ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu. Nella stazione del capoluogo sardo, infatti, è stato attivato dall'amministrazione e dalla Croce Rossa un servizio di tamponi gratis rivolto a tutti, anche ai non residenti. L'iniziativa, attiva fino al 31 dicembre, ricalca quella portata avanti dalla stessa Croce Rossa fino allo scorso 30 settembre, quando in diverse stazioni italiane sono stati aperti degli spazi in cui poter eseguire gratuitamente i tamponi. Intanto, i sindacati auspicano che le imprese "si assumano l'onere del pagamento del tampone per tutti i lavoratori", ha detto ieri il segretario della Cgil Maurizio Landini dopo aver chiesto al governo, insieme alle altre sigle sindacali, di abbassare ulteriormente il costo dei tamponi.