Taglio Irpef in Manovra 2026, la tabella delle simulazioni: quanto si guadagna in base al reddito

Il taglio dell'Irpef per la seconda fascia, dal 35% al 33% fino a 50mila euro, è stato confermato nella manovra economica 2026 che sarà inviata nelle prossime ore in Senato. Ma secondo le prime simulazioni effettuate, per esempio dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, che ha realizzato un'analisi per il Corriere della Sera, il beneficio effettivo sarà modesto per i redditi più bassi e più significativo per quelli medio-alti. Per esempio chi ha un reddito da 30mila euro lordi l'anno, pari a circa 1700 netti al mese, si ritroverà solo 3 euro di taglio mensile alle tasse.

La misura nella legge di Bilancio 2026 prevede il taglio di due punti percentuali, con l’aliquota che scende dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28mila e 50mia euro. La platea raggiunta, secondo i primi calcoli, è pari a 12,5 milioni di persone. Ma quanto sarà il guadagno concretamente?

Il ministro dell'Economia Giorgetti ha spiegato che l'intervento interesserà anche i redditi superiori, ma con una precisazione: "Sopra i 200 mila euro ci sarà la sterilizzazione del taglio Irpef". In sostanza, tutti i contribuenti con redditi tra 50mila e 200mila euro potranno comunque beneficiare della riduzione dell’aliquota, anche se in misura proporzionalmente inferiore.

Taglio Irpef 2026, la tabella in base al reddito della Fondazione Nazionale Commercialisti

Secondo quanto emerge dalle simulazioni della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, la riduzione del secondo scaglione Irpef non porterà grandi vantaggi a chi ha un reddito basso o medio-basso. Man mano che si sale nella fascia di reddito il beneficio aumenta. In particolare, la riduzione dell'aliquota dal 35 al 33% non produrrà un aumento per chi fa parte del primo gradino dello scaglione (fino a 28mila euro di reddito), mentre sopra questo scaglione il beneficio è esiguo. Vediamo nel dettaglio le stime:

Redditi fino a 28mila euro: nessuna variazione, poiché restano nella prima fascia.

Redditi tra 28mila e 50mila euro: beneficio medio da 20 a 440 euro l'anno.

Redditi tra 50mila e 200mila euro: risparmio massimo di circa 440 euro annuali, pari a 36,7 euro al mese.

Ecco cosa dice la tabella con tutte le simulazioni: