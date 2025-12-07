“Spara a Giorgia”: scritta contro Meloni su un muro con la sigla delle Br

Un messaggio minaccioso contro la premier Giorgia Meloni è comparso questa mattina su un muro di un hotel a Marina di Pietrasanta. Mentre la polizia indaga, il centrodestra condanna il gesto e chiede alle opposizioni di fare lo stesso.

È polemica per la scritta contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni comparsa questa mattina su un muro di un hotel a Marina di Pietrasanta, in viale Roma. La scritta recita "Spara a Giorgia", un chiara minaccia rivolta verso la premier. Accanto al messaggio con vernice rossa, c'è anche una stella a cinque punte e la sigla Br.

Sull'episodio sta effettuando accertamenti il commissariato di Polizia di Forte dei Marmi, che sta anche verificando se nella zona siano presenti telecamere che possano aver ripreso chi ha lanciato l'avvertimento verso la presidente del Consiglio. Per il momento non sono ancora stati individuati i responsabili. Da parte della premier non è arrivato ancora alcun commento.

Intanto da diversi esponenti di Fdi sono partiti messaggi di solidarietà e di condanna nei confronti del gesto. "Voglio esprimere la mia totale solidarietà al Presidente Giorgia Meloni. Quelle scritte minacciose e firmate Br, apparse a Marina di Pietrasanta, sono gravi e intollerabili oltre a evocare gli anni terribili del terrorismo che hanno insanguinato l’Italia. Auspico che da parte di tutti ci sia la ferma condanna di questo gesto esecrabile", ha dichiarato Paola Frassinetti, sottosegretaria all'Istruzione e al merito e deputata di Fratelli d'Italia.

Leggi anche Perché non ci sarà alcun faccia a faccia tra Meloni e Schlein

"‘Spara a Giorgia' e firma dell'estremismo comunista delle brigate rosse. Questa mattina è apparsa questa scritta a Marina di Pietrasanta", in provincia di Lucca, "sul viale a mare. Solidarietà a Giorgia. Il linguaggio di odio di certa sinistra fa guadagnare qualche ospitata televisiva e molti like, ma rischia di fomentare i facinorosi e far ripiombare l’Italia in un clima che non vorremo mai più rivivere. Giorgia non si farà intimidire. Non ci fermeremo", ha scritto su Facebook Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia.

Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati, ha invitato gli esponenti dell'opposizione a condannare l'attacco: "Vergognosa la scritta, a firma BR, apparsa a Marina di Pietrasanta e indirizzata alla Presidente del Consiglio. Parole che alimentano un clima di odio inaccettabile. La lotta all'estremismo non ha colore politico, anche la sinistra condanni con fermezza. La mia solidarietà a Giorgia Meloni", ha scritto su X la parlamentare.