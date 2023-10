Sondaggi politici, volano Fratelli d’Italia e Pd: Schlein e Meloni staccano tutti, giù M5s e FI Risultati positivi per FdI e Pd nell’ultima settimana: sono gli unici partiti che guadagnano una quantità significativa di voti, mentre tra gli alleati e rivali cala il M5s, Forza Italia frena e la Lega smette di crescere. Ecco chi sale e chi scende secondo il nuovo sondaggio politico di Swg per La7.

A cura di Luca Pons

Fratelli d'Italia cresce e lo stesso fa il Pd, mentre quasi tutti gli altri partiti principali si fermano o fanno un passo indietro. Il nuovo sondaggio politico settimanale di Swg per il tg di La7 mostra una spaccatura tra i due partiti più votati – anche se FdI è ancora nettamente il primo – e le altre forze politiche italiane. Il Movimento 5 stelle scende in modo deciso, Forza Italia fa un passo indietro e la Lega si ferma.

Fratelli d'Italia è l'unico a guadagnare voti nel centrodestra

Fratelli d'Italia sale al 29%, guadagnando lo 0,3% dei consensi in una settimana. Per Giorgia Meloni si riavvicina al 30%, e soprattutto si mantiene il distacco con tutti gli avversari e gli alleati, nella settimana in cui gli scontri sulla manovra si sono progressivamente risolti. È a quasi nove punti dal secondo partito italiano, e in questo momento non sembra che ci sia un calo all'orizzonte per il partito della presidente del Consiglio.

Va meno bene il resto del centrodestra. La Lega resta stabile al 10,2%, dopo settimane di crescita – anche grazie all'opposizione interna sui temi sensibili, come i migranti – che le hanno permesso di superare la doppia cifra. Forza Italia cala al 6,2% perdendo lo 0,1% e si conferma in un periodo complicata, lontano dai risultati ottenuti poco più di un anno fa alle elezioni politiche. Con Noi Moderati (fermo all'1%) si completa la coalizione del centrodestra, che raccoglie il 46,4% dei voti.

Pd sopra il 20%, scende il M5s

Il Partito democratico sale al 20,2% ed è il partito che cresce di più nell'ultima settimana: +0,4%. Un dato positivo per i dem guidati da Elly Schlein che superano la soglia ‘psicologica' del 20%, anche se di poco. Il distacco resta comunque ampio rispetto a Fratelli d'Italia, quasi nove punti più in alto. Tra gli altri partiti del centrosinistra che si è presentato alle scorse elezioni, Alleanza Verdi-Sinistra resta al 3,5% e +Europa cala al 2,2% (-0,2%).

Il Movimento 5 stelle scende dal 16,4% al 16,1% e perde quindi lo 0,3% dei voti rispetto a una settimana fa. Al centro va poco meglio: Azione di Carlo Calenda perde due decimi e va al 3,7%. Invece Italia viva di Matteo Renzi guadagna lo 0,1% salendo al 2,8%. Il sondaggio di Swg rileva anche i risultati di Italexit di Gianluigi Paragone (1,8%, +0,2%) e Unione popolare di Luigi De Magistris (1,4%, -0,1%).