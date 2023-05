Sondaggi politici, torna a crescere Fratelli d’Italia: crolla il Partito democratico Fratelli d’Italia torna a guadagnare consensi, mentre va giù il Partito democratici. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio di Swg.

A cura di Annalisa Girardi

Fratelli d'Italia torna a crescere nei sondaggi. E in una settimana guadagna quasi un punto percentuale, mentre va giù il Partito democratici. È quanto emerge dall'ultima indagine di Swg, illustrata durante il telegiornale di La7. Il partito di Giorgia Meloni è ancora sotto la soglia del 30%, ma in ripresa rispetto agli ultimi sondaggi elettorali, mentre i dem perdono consensi invertendo la tendenza positiva delle ultime settimane. Vediamo nello specifico cosa dicono le intenzioni di voto rilevate da Swg e come si comporterebbero gli italiani se fossero chiamati oggi alle urne.

Il primo partito nel Paese sarebbe sempre Fratelli d'Italia, che questa settimana torna a crescere e passa dal 28,8% al 29,5%: in totale un aumento di 0,7 punti percentuali. Al contrario, va giù il Partito democratico, che dall'ultima rilevazione cala di 0,4 punti percentuali passando dal 21,5% al 21,1%. Tra FdI e i dem, comunque, la distanza rimane ridotta rispetto al giorno delle elezioni, ormai oltre sei mesi fa.

A crescere nell'ultima settimana è anche il Movimento Cinque Stelle che guadagna 0,3 punti percentuali e arriva al 15,6%. Rimane stabile invece la Lega al 9%, seguita da Forza Italia al 6,6%. Gli azzurri, questa settimana, perdono 0,2 punti percentuali, esattamente come Azione che scende al 4,1%.

Il sondaggio di Swg, infatti, considera separatamente i due partiti che formavano il Terzo polo. Italia Viva, però, da sola non arriverebbe oltre la soglia di sbarramento e si fermerebbe al 2,8%. Davanti ai renziani e oltre il 3%, invece, troviamo l'Alleanza di Verdi e Sinistra, in leggera crescita di 0,1 punti percentuali.

Il sondaggio di Swg rileva anche un 34% di persone che non si esprime e non dice per che partito voterebbe.