Sondaggi politici, quali partiti vanno meglio e quali peggio: cala il M5s, Forza Italia stacca la Lega FdI si mantiene in testa nella classifica dei consensi. In generale, il quadro delle intenzioni di voto presenta delle variazioni interessante, sia nel centrosinistra che nel centrodestra, dove la sfida tra Lega e FI sembra esser vinta, per ora, dagli azzurri. Vediamo che cos’è emerso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giulia Casula

Nel ‘borsino dei partiti' Fratelli d'Italia mantiene la sua prima posizione, in testa nella classifica dei consensi. Così come si conferma il trend positivo che da diversi mesi a questa parte vede crescere nelle preferenze il partito guidato da Giorgia Meloni. A rivelarlo è il sondaggio realizzato dall'istituto Dire-Tecnè con interviste effettuate tra il 3 e il 4 ottobre 2024.

Per gli altri partiti, il quadro delle intenzioni di voto presenta qualche variazione interessante, soprattutto per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, in calo dopo il tentativo di risalita intrapreso nei mesi successivi alle elezioni europee. Nel centrodestra questa settimana la sfida a due tra Lega e Forza Italia, secondo Dire-Tecné, viene vinta dagli azzurri che con l'11,1% si posizionano a ben due punti di distanza dal Carroccio, all'8%. Vediamo nel dettaglio che cos'è emerso.

Nei sondaggi tutti i partiti di sinistra sono in calo

Quella che si appena è chiusa non è stata tra le migliori settimane per il centrosinistra in termini di consensi. Sia Partito democratico, sia il Movimento 5 Stelle, sia Alleanza Verdi-Sinistra risultano aver perso tutti terreno, seppur con delle differenze.

Se infatti, per il partito di Elly Schlein il calo è lieve (-0,1%) e l'indice di gradimento lo dà al 23,7%, va diversamente per i grillini. Il M5s, che dopo il disastro delle europee sembrava aver recuperato qualche pezzo, ora è dato in calo, al 10,5% (-0,2%). Anche Avs riporta un segno meno (-0,1%) che la fa scendere al 6,5%.

Resta da chiedersi se queste modeste variazioni tra i partiti simbolo del campo largo siano o meno il risultato delle diatribe e delle tensioni che nelle ultime settimane hanno accompagnato le forze progressiste, impegnate nelle discussioni sulle liste in vista delle Regionali in Liguria, Emilia-Romagna e Umbria.

Per quel che riguarda i partiti dell'area più centrista, la situazione appare migliore. Azione guadagna lo 0,1% e sale al 3,0%, stessa cosa per Italia Viva e +Europa, rispettivamente al 2% e all'1,7%.

Nel centrodestra FdI resta primo, Tajani supera Salvini

Come detto, Fratelli d'Italia continua la sua crescita (+0,1%) che lo porta al 29,4%, primo partito in Italia. A crescere nella coalizione di governo è anche Forza Italia (+0,1%) che sale a quota 11,1%.

Con più di due punti di distanza dal Carroccio, gli azzurri di Antonio Tajani portano a casa la partita, almeno per questa settimana, che li vede – com'è consuetudine – scontrarsi con l'alleato leghista.

Il partito di Matteo Salvini, impegnato nei festeggiamenti di Pontida, circondato dai volti più di spicco del sovranismo europeo (Viktor Orban fra tutti) , con un -0,2% si ferma all'8,0%.