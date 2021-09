Sondaggi politici: Partito Democratico primo, insegue Fratelli d’Italia con Lega e 5 Stelle terzi Secondo il sondaggio di Euromedia Research per Porta a Porta il Pd è il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani, seguito da Fratelli d’Italia e da Movimento 5 Stelle e Lega terzi a pari punti. Entrambi i partiti di centrodestra perdono quasi un punto, mentre i grillini guidati da Conte continuano a risalire dopo essere crollati nei mesi scorsi.

A cura di Tommaso Coluzzi

Partito Democratico, Fratelli d'Italia e Lega. Da mesi i sondaggi elettorali sono concordi su un punto: i tre partiti in testa, spesso divisi da pochi punti percentuali, sono questi. La maggior parte danno avanti Meloni sugli avversari, ma in altri casi il podio è diverso. Senz'altro la deputata romana e il suo partito hanno beneficiato, in un certo senso, del ruolo di voce dell'opposizione. Anche perché l'unico altro partito che non fa parte della maggioranza del governo Draghi è Sinistra italiana di Nicola Fratoianni. Il sondaggio di Euromedia Research, realizzato da Alessandra Ghisleri per la trasmissione Porta a Porta, indica però un risultato differente: davanti c'è proprio il Pd di Letta, seguito da Meloni e Salvini. Il Movimento 5 Stelle, dato sempre indietro rispetto al podio, fa un balzo avanti e aggancia la Lega al terzo posto.

Letta primo, Meloni insegue insieme a Salvini

Secondo il sondaggio di Euromedia Research il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani è il Pd, con il 19,4% e una crescita dello 0,4%. A inseguire c'è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che perde quasi un punto in due settimane e cala al 19,1%. La Lega di Salvini, che da qualche settimana ha perso la testa dei sondaggi, cala tanto quanto il partito dell'alleata di coalizione (ma non di governo) e scende al 18,5%. Proprio qui il Movimento 5 Stelle riesce ad agganciare gli ex colleghi ai tempi del governo gialloverde: i grillini guidati da Giuseppe Conte guadagnano lo 0,8% e salgono proprio al 18,5%.

Bene Italia Viva, male Azione: Forza Italia torna a crescere

Distante da quota dieci punti c'è Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi torna a crescere, ma dello 0,2%, e raggiunge il 7,3%. Dietro il partito azzurro c'è Azione del candidato sindaco di Roma Carlo Calenda, che perde quasi mezzo punto e scende al 3,8%. Bene Italia Viva di Matteo Renzi, che cresce di mezzo punto e sale al 2,8%, staccando i Verdi al 2% che guadagnano altrettanto. Sinistra italiana è stabile all'1,8%, seguito da +Europa all'1,7% e da Mdp-Articolo 1 all'1,5%. Indecisi e astenuti ammontano al 36,6% degli elettori.