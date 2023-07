Sondaggi politici, La Lega torna al 10% e FdI domina: va bene il Pd, perdono terreno M5s e Terzo polo Nel nuovo sondaggio politico di Swg per La7, Lega e Fratelli d’Italia tornano a dominare nel centrodestra e Forza Italia vede scemare l’effetto Berlusconi. Il Pd rimane nella scia di Meloni, mentre il Movimento 5 stelle resta indietro.

A cura di Luca Pons

La Lega dopo quattro settimane di crescita costante torna al 10% dei voti. È questo uno dei dati più notevoli nel nuovo sondaggio politico elettorale di Swg, realizzato per il tg di La7. Fratelli d'Italia conferma il suo primo posto con distacco, nel centrodestra cala Forza Italia che torna vicino al 7% e perde buona parte dei voti che aveva conquistato dopo la morte di Silvio Berlusconi. Nell'opposizione il Pd guadagna mentre il Movimento 5 stelle scende, il resto del centrosinistra e il Terzo polo sono tutti in calo.

La Lega cresce, Fratelli d'Italia guadagna mezzo punto

A poter festeggiare questa settimana è la Lega: 10% dei voti riconquistato, dopo un mese di sondaggi in crescendo. È un +0,4% questa settimana che completa la scalata alla doppia cifra. Alle ultime elezioni politiche, lo scorso settembre, scendere sotto il 10% era stato un risultato in parte inaspettato per il partito di Matteo Salvini. Il ritorno dell'estate e, inevitabilmente, anche della questione migranti, potrebbe aver sostenuto il Carroccio nella nuova risalita.

Chi invece non sale è Forza Italia, al 7,2%. C'è un calo dello 0,3%, che riporta il partito vicino al 7%. La morte del fondatore e storico presidente, Silvio Berlusconi, per qualche settimana aveva portato un rialzo improvviso nei sondaggi, ma sembra che questo impulso sia in gran parte già finito. Ora FI è tornata la terza forza del centrodestra, dopo aver insidiato proprio la Lega per un periodo.

Fratelli d'Italia con il 28,8% è sempre più sicuro al primo posto. Con un +0,5% in una settimana aumenta il distacco dai rivali dell'opposizione. Nonostante gli scandali interni, come il caso Santanchè, la leadership di Giorgia Meloni non sembra in discussione.

Sale il Pd, giù tutti gli altri partiti di opposizione

Nell'opposizione, il Partito democratico con 20,4% (+0,3% in una settimana) cerca di restare nella scia di Fratelli d'Italia, ma è ancora nella fascia del 20/21% in cui sembra essersi fermato da alcune settimane. Il Movimento 5 stelle, invece, scende al 15,9% con un -0,4% e si allontana ulteriormente dal ruolo di primo partito dell'opposizione, che ormai il Pd sembra aver riconquistato fermamente con la guida di Elly Schlein.

Gli altri partiti del centrosinistra – per come si era presentato alle scorse elezioni – hanno risultati stabili e non positivi: l'Alleanza Verdi-Sinistra perde lo 0,1% (3,2%), +Europa lo 0,2% (2,4%). E anche nell'ex Terzo polo c'è un calo generalizzato. Azione di Carlo Calenda è al 3,6% con una perdita dello 0,1%, mentre Italia viva di Matteo Renzi al 2,8% con un -0,2%. Dopo alcune settimane in cui Iv aveva ridotto il distacco con Azione, in questo sondaggio la distanza torna ad aumentare lievemente.

Gli altri partiti rilevati dal sondaggio di Swg sono due. Italexit di Gianluigi Paragone passa dall'1,9% al 2,1%, mentre Unione popolare di Luigi De Magistris va dall'1,7% all'1,8%. Il tasso di persone che non si esprimono è al 38%, in aumento dell'1%.