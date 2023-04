Sondaggi politici, la Lega risale e arriva al 10%: in calo FdI, a soli sette punti dal Pd La Lega torna a crescere nei sondaggi e recupera la doppia cifra, mentre Fratelli d’Italia è in calo e ci sono ormai solo sette punti percentuali a separare il partito di Meloni dal Pd. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio di Noto.

A cura di Annalisa Girardi

La Lega torna a crescere nei sondaggi e recupera la doppia cifra. In sofferenza invece Fratelli d'Italia, che continua, seppur lievemente, a perdere consensi. Basti pensare che ora ci sono solo sette punti di distanza tra il partito di Giorgia Meloni e il Pd. Infine, il naufragio del Terzo polo lascia Azione con il doppio dei consensi di Italia Viva. È questo, in sostanza, il quadro che emerge dal sondaggio di Antonio Noto per Repubblica.

Per prima cosa, nell'indagine di Noto si certifica il calo di Fratelli d'Italia, ormai stabilmente sotto il 30%. Il partito della presidente del Consiglio si ferma al 28%, riducendo la distanza con il Partito democratico, che rimane la seconda forza politica nel Paese e continua a recuperare. I dem, al 20 aprile, sono al 21%, a solo sette punti di distanza da FdI. Rimane indietro il Movimento Cinque Stelle, al 15%.

Recupera invece la Lega che si porta al 10% e riduce così la distanza con i grillini a soli cinque punti percentuali. A seguire, troviamo Forza Italia, che approfitta della rottura del Terzo polo e diventa quinta forza politica nel Paese con il 7%. Il naufragio del progetto di partito unico lascia Azione al 5%, mentre a Italia Viva rimangono la metà dei consensi e si ferma al 2,5%.

Per quanto riguarda le forze politiche minori, se si andasse a votare oggi, solo l'Alleanza di Verdi e Sinistra riuscirebbe a entrare in Parlamento, con un 3% spaccato. Più Europa chiude al 2%, Noi moderati si ferma all'1,5%.

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra mantiene la maggioranza, con un totale del 46,5%, di gran lunga in vantaggio rispetto alla coalizione del centrosinistra che si ferma invece al 26%.