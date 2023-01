Sondaggi politici, il leader di partito più apprezzato è Conte: crollano i consensi per Letta Quasi tutti i leader di partito hanno perso consensi nell’ultimo anno: crollano quelli di Enrico Letta, ma in discesa anche Matteo Salvini e Giuseppe Conte, che rimane però in cima alla classifica.

A cura di Annalisa Girardi

Il consenso degli elettori nei confronti dei leader politici è diminuito per quasi tutti i presidenti o segretari di partito. È quando emerge da un'indagine pubblicata a fine 2022 da Ipsos per il Corriere della Sera. Il sondaggio analizza anche il livello di gradimento del governo nei primi mesi dalla sua formazione e l'indice di apprezzamento per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Mentre in questi due casi i voti positivi sul totale di quelli espressi sono aumentati nel corso dei mesi, per gli altri leader politici i consensi sono progressivamente diminuiti.

Iniziamo dal governo e dalla presidente del Consiglio: a un mese dal voto questi godevano di un indice di gradimento rispettivamente di 51 e di 54 punti. Il 22 dicembre scorso questi si erano trasformati, sempre rispettivamente, in 54 e 58 punti. Sia l'esecutivo nel suo complesso che Meloni, quindi, hanno aumentato il proprio consenso.

Per quanto riguarda i leader di partito, in cima alla classifica troviamo il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, con 32 punti. L'ex presidente del Consiglio però un anno fa, a fine dicembre 2021, poteva contare su ben 39 punti. A fine 2022, quindi, i punti erano sette in meno.

In seconda posizione c'è Matteo Salvini. Anche i consensi del leader della Lega sono calati a distanza di un anno, passando da 30 a 27 punti. Sul terzo gradino del podio c'è Silvio Berlusconi, sceso da 28 punti di fine 2021 a 24.

A seguire Carlo Calenda, con 22 punti, due in meno rispetto a fine 2021. Uno dei leader che invece ha aumentato il proprio indice di gradimento è Maurizio Lupi, di Noi Moderati, passato da 19 punti ai 21 attuali.

Crollano invece i consensi per Enrico Letta, segretario del Partito democratico: dai 30 punti di fine 2021 è sceso ad appena 18 punti. Calo importante anche per il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, passato da 22 punti a 16. Lo stesso punteggio oggi è totalizzato dal leader dei Verdi, Angelo Bonelli, che però un anno fa ne aveva solo due in più. Infine, rimonta Matteo Renzi: da 12 punti di dicembre 2021 arriva ora a 16 punti.