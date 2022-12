Sondaggi Politici, Fratelli d’Italia stabile sopra il 30%, Salvini supera Renzi e Calenda I sondaggi Swg annunciati da Mentana confermano la stabilità di FdI primo partito. Piccolo balzo in avanti del M5S, mentre il PD è ancora in calo. La Lega supera l’8% e il Terzo polo.

A cura di Andrea Parrella

Prosegue la lune di miele tra Giorgia Meloni e gli elettori, cresce il Movimento 5 Stelle, Salvini supera Renzi e Calenda. I sondaggi del lunedì di Swg, annunciati come di consueto da Enrico Mentana nel corso del TgLa7 delle 20, tracciano uno scenario politico in linea con quello dei giorni scorsi, in cui la principale forza di governo, Fratelli d'Italia guidata dal premier Giorgia Meloni, resta ferma al 30,8%, stabilmente prima in tutte le rilevazioni.

Tra gli elementi di novità c'è sicuramente il piccolo balzo del Movimento 5 Stelle, sempre più seconda forza politica del Paese secondo Swg, che cresce di mezzo punto rispetto al 16,5% della scorsa settimana e si attesa al 17,1% del 12 dicembre. Il Partito democratico, a sua volta, non sembra riuscire ad uscire dalle difficoltà generate dalla disfatta elettorale. Il partito, cantiere aperto in vista delle primarie per la nuova segretaria in una lotta a due tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, cala al 15,1 per cento perdendo lo 0,3% rispetto alla scorsa settimana.

Altra notizia del sondaggio di Mentana è il sorpasso del Carroccio ai danni del Terzo polo. L'alleanza formata da Azione e Italia Viva, ovvero Carlo Calenda e Matteo Renzi, perdono un -0,2 per cento rispetto alla scorsa settimana e non superano l'8 per cento, mentre va meglio, come alla Lega, che è in positivo rispetto alla scorsa settimana e con un +0,4 per cento si attesta all'8,5.

Sempre in area centrodestra, stabile è Forza Italia, che oscilla a ribasso perdendo uno 0,1 e arrivando al 6 per cento. La compagine composta da Verdi e Sinistra italiana non pare aver risentito delle vicende mediatiche delle ultime settimane e dopo il caso Soumahoro guadagnano un punto decimale. A seguire c'è +Europa che si attesta al 2,7 %, calando di uno 0,3 rispetto al 5 dicembre. E ancora Italexit al 2,1 (mentre settimana scorsa era al 2,2) e Unione popolare all'1,6 per cento.