Sondaggi politici, Fratelli d’Italia primo partito, ma perde l’1,3% nell’ultimo mese Se si andasse a votare oggi, Fratelli d’Italia sarebbe primo partito con il 27,1%, in calo però dell’1,3% rispetto a un mese fa. È l’effetto Sardegna, secondo l’ultimo sondaggio Quorum/YouTrend per Sky Tg24. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Qual è stato l'effetto delle ultime elezioni regionali in Sardegna sui partiti? E come viene vista l'alleanza Pd-M5s, che ha portato a un risultato positivo nell'ultima tornata elettorale, con la vittoria di Alessandra Todde? La partita delle regionali del 2024 è appena cominciata, ma analizzare l'effetto del voto sul centrodestra e sul centrosinistra può aiutare a fare qualche considerazione in vista del voto di domenica 10 marzo in Abruzzo. Anche se la legge in vigore nella Regione guidata da Marsilio non consente il voto disgiunto, per cui sarebbe un errore accostare la prossima sfida elettorale a quanto accaduto lo scorso 25 febbraio sull'isola.

Se si andasse oggi alle urne comunque Fratelli d'Italia sarebbe ancora primo partito con il 27,1%. Ma il partito di Meloni risulta in calo dell'1,3% rispetto a un mese fa. Si avvicinano invece i due principali partiti del centrosinistra, il Pd (19,9%, +0,7%) e soprattutto il Movimento 5 Stelle (15,9%, +2,3%).

Sono dati che emergono dall'ultimo sondaggio Quorum/YouTrend per Sky Tg24. Un ‘effetto Sardegna' che si manifesta anche sulla Lega, che è data all'8,1% (perde l'1,2%) e Noi Moderati, che avrebbe lo 0,7%, quasi un punto in meno rispetto a un mese fa. Mentre Forza Italia (6,6%) cresce, anche se in maniera molto lieve.

Oggi il centrodestra sommato raggiungerebbe il 42,5%, un risultato più basso di quello registrato alle ultime elezioni politiche. Peggiorano anche i giudizi sul governo: oggi solo il 36% promuove l'esecutivo di Giorgia Meloni. E ci sarebbe anche ‘effetto Sardegna' sull'alleanza Pd-M5S: il 65% dei potenziali elettori di Pd e Movimento 5 Stelle è favorevole a un'alleanza stabile fra i due partiti. È invece contrario il 25% degli elettori potenziali dei due partiti, mentre il 10% non si esprime. I dati si riferiscono ai soli elettori intervistati che affermano che oggi voterebbero o valuterebbero il voto a una delle due formazioni.

Gli elettori attuali del Pd sono però più convinti di quelli del Movimento 5 Stelle: fra gli elettori Pd i favorevoli all'alleanza sono il 78%, fra gli elettori M5S il 72%.