Sondaggi politici, Fratelli d'Italia al 29,6% mentre Lega e Forza Italia restano sotto il 10% Il sondaggio politico elettorale realizzato da Ixé a pochi mesi dalle elezioni europee analizza non solo le intenzioni di voto, ma anche la fiducia dei cittadini nel governo di Giorgia Meloni e nei leader politici.

A cura di Annalisa Girardi

Le elezioni europee si avvicinano e il 43,5% degli italiani è sicuro di andare a votare. È quanto emerge da un sondaggio politico elettorale dell'istituto Ixè, che analizza anche le intenzioni di voto: l'esito non è diverso da quanto emerso dalle ultime elezioni politiche nazionali, con Fratelli d'Italia in cima alla classifica dei consensi seguito dal Partito democratico e dal Movimento Cinque Stelle.

Nello specifico, se si andasse oggi alle urne per rinnovare il Parlamento europeo, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni porterebbe a casa il 29,6% dei voti. A seguire il Partito democratico con dieci punti di differenza, cioè al 19,1%. Sul terzo gradino del podio, invece, si attesterebbe il Movimento Cinque Stelle con il 16,8%.

Gli altri partiti della maggioranza di centrodestra, cioè Lega e Forza Italia, non supererebbero la soglia del 10%: rispettivamente, le forze politiche guidate da Matteo Salvini e Antonio Tajani si fermerebbero all'8% e al 6,5%. Per quanto riguarda gli altri partiti, l'Alleanza Verdi e Sinistra arriverebbe al 4,4%, seguita da Azione al 3,6% e da Italia Viva al 2,2%, sotto anche a Italexit (al 2,3%).

Il sondaggio indaga anche l'opinione degli elettori per quanto riguarda la candidatura dei leader: per il 61,2% i capi di partito non dovrebbero correre alle europee, dal momento che poi non avrebbero alcuna intenzione di abbandonare il loro incarico di governo o in Parlamento. Per il 33,4%, invece, è giusto che anche i leader si presentino alla corsa elettorale.

Per quanto riguarda la fiducia nel governo Meloni il 42% degli intervistati ha fatto sapere di averne, contro il 58% che invece o ne ha poca o non si fida di questo esecutivo. Le cose non vanno meglio per l'opposizione: solo il 19% degli intervistati dice di avere fiducia nelle forze di minoranza, contro il 51% che dice di averne poca e il 29% che afferma di non averne alcuna.

Sul consenso ai personaggi politici, invece, il maggiore livello di fiducia dei cittadini è nell'ex presidente del Consiglio, Mario Draghi, che totalizza 53 punti, contro i 43 ottenuti invece da Giorgia Meloni. Giuseppe Conte, invece, registra 32 punti, seguito da Elly Schlein con 24 punti e da Matteo Salvini con 21 punti.