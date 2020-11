Sondaggi politici, è Giuseppe Conte il leader più apprezzato dagli italiani

Mentre un’indagine svolta in settimana affermava che la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, avesse superato il capo del governo in tema di fiducia dei cittadini, ora un sondaggio di Ipsos riconferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, come la personalità politica più apprezzata nel Paese.