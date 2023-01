Sondaggi politici, comincia a calare Fratelli d’Italia: giù anche Pd e M5s, cresce il Terzo polo Cominciano a erodersi i consensi in Fratelli d’Italia e la fiducia nel governo. Rimane invece abbastanza stabile quella in Giorgia Meloni. Ecco cosa emerge dall’ultimo sondaggio di Swg.

A cura di Annalisa Girardi

Forse la questione accise e lo sciopero dei benzinai, forse le polemiche sulla riforma della Giustizia: ci sono diverse ragioni che potrebbero spiegare il calo di consensi registrato da Fratelli d'Italia nei sondaggi. Allo stesso tempo questo potrebbe essere fisiologico. Ciò che è certo è che il partito di Giorgia Meloni ha perso mezzo punto percentuale in una sola settimana nei sondaggi. È quanto emerge dall'indagine di Swg, andata in onda durante il telegiornale di La7. Vediamo nello specifico cosa dicono le intenzioni di voto.

Pur con un calo dello 0,5% in soli sette giorni, Fratelli d'Italia si conferma saldamente in prima posizione con oltre dieci punti percentuali di distanza dalle altre forze politiche. Il partito di Meloni, però, passa dal 31,3% al 30,8%, diminuendo questo scarto.

Non è però l'unico partito a perdere consensi. Anche in Movimento Cinque Stelle, in seconda posizione, risulta in calo passando dal 17,6% di una settimana fa al 17,4% attuale. Uno 0,2% in meno è registrato anche dal Partito democratico, che finisce al 14%.

Recupera qualcosa invece la Lega, in quarta posizione. Il partito di Matteo Salvini passa infatti dall'8,3% all'8,5%. Un risultato in miglioramento, anche se distantissimo da quello registrato solo qualche anno fa. Continua la sua scalata, invece, il Terzo polo di Azione e Italia Viva, che nell'ultima settimana guadagna 0,4 punti percentuali e cresce all'8,2%, vicinissimo al Carroccio. Risultato positivo anche per Forza Italia, che passa in una settimana dal 6,4% al 6,6%.

Per quanto riguarda i partiti minori, gli unici a superare la soglia di sbarramento sono l'alleanza di Verdi e Sinistra, in aumento di 0,1 punti percentuali questa settimana che la fanno arrivare al 3,8%, e +Europa, anch'essa in lieve crescita al 3,1%.

Questa settimana Swg ha analizzato anche la fiducia nella presidente del Consiglio e nelle capacità del governo di essere efficace. Quest'ultima è crollata negli ultimi mesi, passando dai 50 punti dello scorso ottobre ai 37 attuali. Più stabile quella in Giorgia Meloni, che è scesa di pochi punti, passando da 43 a 41 punti.