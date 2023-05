Sondaggi politici, chi sale e chi scende: Fratelli d’Italia non cresce, vanno su Lega e M5s Secondo l’ultimo ‘borsino’ dei partiti, che emerge dal sondaggio effettuato da Dire-Tecnè, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è stabile, così come il Pd di Schlein. Crescono invece, anche se di poco, Lega e M5s.

A cura di Annalisa Cangemi

In base all'ultimo sondaggio realizzato da Dire-Tecnè con interviste effettuate tra l'11 e il 12 maggio 2023 su un campione di mille persone, se si andasse a votare oggi avrebbe la meglio, con distacco su tutte le altre forze politiche, il partito di Giorgia Meloni. Secondo il ‘borsino' dei partiti comunque Fratelli d'Italia non cresce, e resta con una percentuale invariata rispetto alla settimana precedente. Secondo il sondaggio infatti Fdi può contare sul 29,3% delle preferenze, esattamente la stessa percentuale della scorsa settimana.

Stabile anche il Partito democratico di Elly Schlein, al secondo posto, con il 19,6%, subito seguito dal Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, che recupera uno 0,2 rispetto alla settimana passata, attestandosi al 15,9% e avvicinandosi ai dem. Sale dello 0,1% anche la Lega di Salvini, che si piazza al 9%; Forza Italia perde lo 0,2%, nonostante il leader Silvio Berlusconi sia tornato a farsi vedere in pubblico, in occasione della convention del partito e della tornata di amministrative, registrando dei video dall'ospedale San Raffaele dove ricoverato dallo scorso 5 aprile: gli azzurri scendono così all'8,5%. Azione di Calenda, che ha da poco interrotto il percorso verso il partito unico del Terzo Polo con Matteo Renzi, fa registrare un calo dello 0,1 che la porta al 4,5%. A seguire Verdi e Sinistra con il 2,9% (-0,2), Italia Viva è al 2,6% (+0,1), Più Europa chiude con 2,3% (-0,1).

La fiducia in Giorgia Meloni è in calo

Risulta in leggero calo la fiducia in Giorgia Meloni e nel governo, rispetto a una settimana fa. Il 53,2% degli intervistati dice infatti di avere fiducia in Giorgia Meloni (-0,5%); mentre gli sfiduciati sono il 41,6% (in aumento dello 0,6%). Il 5,2% non sa (-0,1). Anche la fiducia nell'esecutivo complessivamente è in discesa. Tra gli intervistati dichiara di aver fiducia il 47,4% (-0,2); mentre il 45,2% dichiara di non aver fiducia nel governo (+0,5). Il 7,4% non sa (-0,3).