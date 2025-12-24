Sondaggi politici, balzo in avanti per Fdi di Meloni, recupera anche Forza Italia di Tajani

L'ultima media sondaggi, pubblicata da Termometro politico, relativa alla settimana tra il 14 e il 20 dicembre, mette a confronto le percentuali di consenso dei partiti rilevate da sette istituti: Swg, TP, Lab2101, Noto, Demopolis, Tecné, Ipsos. Da quanto emerge, Fratelli d’Italia è ancora primo partito, e sale sopra la soglia simbolica del 30%, passando al 30,1%. Un balzo in avanti evidente, rispetto al 29,8% rilevato il 13 dicembre.

Invariato invece il Partito Democratico di Schlein, che nel confronto con la media sondaggi settimanale del 13 dicembre non subisce nessuna variazione: resta al 21,8%, con un lievissimo calo rispetto al 21,9% rilevato il 6 dicembre scorso. Al terzo posto troviamo invece il Movimento 5 Stelle di Conte, che perde qualche decimale e scende al 12,4% (dal 12,7% dello scorso 13 dicembre).

Rilevante è anche il recupero di Forza Italia, al quarto posto, che si riavvicina al 9% toccando l'8,9% (dall'8,6% del 13 dicembre), mentre, sempre nel centrodestra, la Lega di Matteo Salvini sale leggermente, passando dall'8,4% all’8,5%.

Tornando all’opposizione, negativa la perfomance per Verdi e Sinistra, in calo, al 6,2%, sia rispetto al dato del 6 dicembre (6,3%), sia rispetto alla percentuale sondata il 13 dicembre (6,5%). Tra i centristi è in crescita Italia Viva: se si votasse oggi il partito di Matteo Renzi prenderebbe il 2,6%; per Azione e +Europa invece c’è un arretramento, rispettivamente al 3,2% e al 6,2%.

Sondaggi politici elettorali: le migliori e le peggiori tendenze dei partiti a confronto

Ecco la maggiore tendenza a favore e tendenza a sfavore nei confronti dei principali partiti italiani, che emerge dai sondaggi presi in esame questa settimana:

Fratelli d'Italia

Tendenza a favore: Tecné (31,1%)

Tendenza a sfavore: Ipsos (28,4%)

Partito Democratico

Tendenza a favore: Demopolis (22,8%)

Tendenza a sfavore: Lab2101 (20,2%)

Movimento 5 Stelle

Tendenza a favore: Ipsos (13,5%)

Tendenza a sfavore: Noto (11%)

Forza Italia

Tendenza a favore: Tecné (10,7%)

Tendenza a sfavore: Swg (8,1%)

Lega

Tendenza a favore: Demopolis (8,7%)

Tendenza a sfavore: Ipsos (8,1%)

Sinistra Italiana/Verdi

Tendenza a favore: Swg (6,8%)

Tendenza a sfavore: Noto (5,5%)

Azione

Tendenza a favore: Noto (4%)

Tendenza a sfavore: Demopolis (2,8%)

Italia Viva

Tendenza a favore: Noto (3,5%)

Tendenza a sfavore: Tecné (2,1%)

+Europa

Tendenza a favore: Lab2101 (2,1%)

Tendenza a sfavore: Noto (1%)