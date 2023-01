Sondaggi Pd, Elly Schlein si avvicina a Stefano Bonaccini: verso il testa a testa tra i due Un nuovo sondaggio Winpoll riapre la corsa per segreteria del Pd: Bonaccini è dato al 51,5%, mentre Schlein sarebbe a un passo, al 48,5%.

A cura di Annalisa Cangemi

Un nuovo sondaggio sulle primarie del Partito Democratico, rilanciato da La Repubblica, scompagina le carte per le primarie dei dem, alle prese con l'elezione del nuovo segretario. L'ex europarlamentare Elly Schlein non sarebbe più così lontana al candidato favorito fino ad ora dalla precedenti rilevazioni, Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna. La sfida sarebbe ancora aperta in vista delle primarie del 26 febbraio, dove sono attesi 900mila elettori.

Il sondaggio è stato effettuato da Winpoll, che il 17 gennaio ha consultato un campione di mille potenziali votanti del Pd. Da quello che è emerso dalla rilevazione, Bonaccini sarebbe ancora avanti nella corsa, con l'85% di notorietà e 78% di fiducia. Al secondo posto troviamo Schlein, con il 76% di notorietà e il 74% di fiducia; al terzo posto il deputato Gianni Cuperlo, che gode del 70% di notorietà; mentre l'ex ministra Paola De Micheli sarebbe più indietro, al 42%. Se questa è la classifica che stabilisce chi dei quattro è più conosciuto nel popolo dem, ecco i dati del consenso: il 46% dice che ai gazebo (oppure online, in base alle nuove regole) indicherebbe il nome del governatore Stefano Bonaccini; il 41% preferirebbe invece il nome della sua ex vice, Elly Schlein. Per Cuperlo il consenso non andrebbe oltre il 7%, mentre quello per De Micheli si fermerebbe ancora più sotto. Complessivamente quindi Bonaccini è dato al 51,5%, mentre Schlein sarebbe a un passo, al 48,5%.

Se questo quadro venisse confermato significherebbe che i cittadini si troverebbero a decidere tra Bonaccini e Schlein, per votare il successore di Enrico Letta, visto che dopo la scrematura iniziale del voto dei circoli ai gazebo arriveranno i primi due candidati vincenti.

Dal comitato per Schlein si iniziano a fare i primi calcoli. È possibile infatti che il 63% di chi nei circoli indicherà Cuperlo poi alle primarie virerà sull'ex europarlamentare. D'altra parte il 54% di chi sosterrà in una prima fase De Micheli potrebbe poi preferire Bonaccini. La candidata, fresca di tessera del Pd, da poco ripresa, potrebbe fare incetta di voti tra giovani e donne: nella fascia 18-34 anni secondo il sondaggio raccoglierebbe il 53% delle preferenze, contro il 32% di Bonaccini. Quest'ultimo però avrebbe nettamente la meglio tra over 45 e over 65, e tra gli uomini: il nuovo 47% voterebbe per lui, contro il 33 delle donne. Mentre dichiarano di votare per Schlein il 35% degli uomini, le donne dalla sua sarebbe il 44%.