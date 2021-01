La crescita vertiginosa di Fratelli d'Italia sembra essersi fermata, il nuovo governo però, in caso di elezioni, molto probabilmente sarebbe di centrodestra. La Supermedia di Youtrend per Agi del 28 gennaio, che tiene conto dei sondaggi dei maggiori istituti, racconta come sarebbe composto il nuovo Parlamento se si andasse alle urne. La Lega è sempre il primo partito, anche se non è più ai livelli di crescita che hanno toccato il picco con le elezioni europee del 2019, il Pd è stabilmente secondo sempre intorno a quota 20 punti. Si è fermata anche la crescita del partito di Giorgia Meloni, che ha superato il Movimento 5 Stelle ma non fa registrare variazioni significative nei sondaggi da ottobre. In ogni caso, sommando le percentuali dei partiti in coalizione, dalle urne uscirebbe quasi certamente un governo di centrodestra, complice anche la risalita di Forza Italia, che incassa il ritorno al centro della scena in questa fase di crisi di Governo.

Si arresta la corsa di Fratelli d'Italia, risale invece Forza Italia

Le intenzioni di voto, secondo la Supermedia di Youtrend, vedono ancora la Lega di Matteo Salvini in testa, con il 23,6%. A seguire il partito di Matteo Salvini c'è il Pd, staccato di poco più di tre punti al 19,9%. Fratelli d'Italia è la terza forza, secondo la maggior parte dei sondaggi, ma la sua corsa si è arrestata da ottobre: è al 16,3% per la terza settimana consecutiva. Il Movimento 5 Stelle insegue il partito di Giorgia Meloni con il 14,8%. Forza Italia continua a risalire la china, anche se è ancora distante dalle politiche del 2018: il partito azzurro si ferma all'8,2%. Tra i partiti minori Azione è al 3,6%, La Sinistra al 3,4% e Italia Viva al 3,1%.

Centrodestra avanti nei sondaggi in caso di elezioni

La Supermedia delinea anche le percentuali che raccoglierebbero le diverse coalizioni in caso si andasse al voto: la maggioranza di governo si fermerebbe al 41,2%, mentre l'opposizione di centrodestra toccherebbe il 49%. Per quanto riguarda le diverse coalizioni, invece, il centrosinistra sarebbe al 28,5%, con il 14,8% del Movimento 5 Stelle e il 3,4% di Leu. Stessa percentuale per la coalizione di centrodestra: 49%.