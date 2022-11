Sondaggi, continua l’idillio elettori-Meloni: Fratelli d’Italia cresce ancora e arriva al 28,7% Secondo l’ultima Supermedia YouTrend/Agi continua l’idillio elettori-Meloni: Fdi ancora in crescita, arriva al 28,7%.

A cura di Annalisa Cangemi

Nessuna crepa nell'idillio elettori-Giorgia Meloni. I primi giorni dopo l'insediamento del governo hanno confermato la tendenza. La presidenza del Consiglio può contare su un alto gradimento personale superiore al 50% da quando è entrata a Palazzo Chigi.

Ne beneficia, ovviamente, Fratelli d'Italia, che nella Supermedia YouTrend/Agi di questa settimana è praticamente l'unico partito ad aumentare il proprio bacino di potenziali voti, e non di poco: guadagna ben un punto e mezzo in 15 giorni.

Tutti gli altri partiti restano stabili o calano leggermente, con l'eccezione di Forza Italia che perde quasi un punto scendendo sotto il 7%. Fa nuovamente capolino nella ‘classifica' anche Unione Popolare, piccolo partito di sinistra radicale di Luigi De Magistris, che secondo alcune rilevazioni si piazza regolarmente sopra l'1% dei consensi. La rilevazione è stata effettuata sulla base di sondaggi realizzati dal 20 ottobre al 2 novembre. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 24 ottobre), Euromedia (27 ottobre), Ipsos (29 ottobre), SWG (24 e 31 ottobre) e Tecnè (22 e 29 ottobre). Vediamo qual è la situazione partito per partito.

Fratelli d'Italia come si diceva cresce nei sondaggi e arriva al 28,7%, con un +1,5% rispetto alla rilevazione di due settimane fa. Al secondo posto del podio si trova ancora il Partito Democratico, per il quale continua l'emorragia di voti: è dato al 17,4%, -0,3% rispetto all'ultima Supermedia. Anche il M5s perde qualcosa: -0,1% in due settimane, ora è al 16,6%.

Nel campo del centrodestra invariata la Lega di Salvini, data all'8,4%, e nessun cambiamento neppure per Noi Moderati (1,0%). La perdita per Forza Italia è invece molto evidente: è al 6,8%, quasi un punto in meno rispetto a 15 giorni fa (-0,8). Anche per il Terzo Polo non è una fase positiva, -0,2% in 15 giorni: Iv e Azione sono dati all'8,0%. Leggermente in calo anche Verdi/Sinistra italiana, ora al 3,8% (-0,1%). Discorso analogo per Più Europa, che scende al 2,8% (-0,1%). Italexit di Paragone guadagna lo 0,1% e arriva al 2,4%. Unione Popolare, se si votasse oggi, avrebbe l'1,5%.

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra ha il 44,8% e sale ancora (+0,6%); mentre il Centrosinistra scende ancora e arriva al 24,4%.