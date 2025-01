Siparietto tra Meloni e Edi Rama: lui si inginocchia e le regala un foulard per il compleanno Il primo ministro dell’Albania Edi Rama ha omaggiato la premier Giorgia Meloni nel giorno del suo quarantottesimo compleanno, inginocchiandosi e regalandole un foulard al suo arrivo alla Sustainability Week di Abu Dhabi. “La devi smettere con questa storia”, ha replicato lei imbarazzata. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Il primo ministro dell'Albania Edi Rama ha omaggiato la premier Giorgia Meloni nel giorno del suo quarantottesimo compleanno con un foulard come regalo. I due leader si sono incontrati ad Abu Dhabi dove si tiene il summit della Sustainability Week.

Il premier albanese si è inginocchiato davanti a Meloni salutandola e porgendole il suo regalo. "La devi smettere con questa storia", ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia visibilmente imbarazzata. Poi Rama ha invitato i giornalisti a intonare "tanti auguri" e ha spiegato che il foulard è stato realizzato da un produttore italiano trasferitosi in Albania e poi diventato cittadino albanese.

"La mia sorella", ha più volte detto Rama riferendosi a Meloni che ha ringraziato il leader albanese con un abbraccio. Intervenendo al vertice sull'energia, la premier si è detta "estremamente lieta di annunciare qui la firma di un accordo per dare il via a un progetto ambizioso tra le due sponde dell'Adriatico", ha dichiarato.

Assieme allo sceicco Mohammed bin Zayed e al primo ministro albanese, Meloni ha annunciato la "firma di un impegno di estrema importanza per realizzare una nuova interconnessione energetica, volta a produrre energia verde in Albania e a esportarne una parte in Italia, grazie a un cavo sottomarino attraverso il Mar Adriatico. Crediamo fermamente in questo progetto che coinvolge i nostri tre governi, oltre ai nostri settori privati e agli operatori delle reti", ha dichiarato.

"Sono molto orgogliosa di questa iniziativa", perché, ha spiegato, "dimostra concretamente come possano essere costruite nuove forme di cooperazione anche tra partner apparentemente distanti, almeno da un punto di vista geografico. Partner che, tuttavia, sanno guardare alla scacchiera nel suo insieme e non solo al quadrante che sembra riguardarli più da vicino", ha rimarcato.

L'oggetto di un'intesa firmata da Italia, Albania e Emirati Arabi Uniti sarà appunto un'infrastruttura per la produzione e il trasporto di energia rinnovabile, dall'Albania all'Italia. "Il valore dell'infrastruttura – ha spiegato Rama parlando con la stampa italiana prima del summit – va verso un miliardo di euro e sarà operativa al massimo in tre anni". L'accordo è "un ambizioso progetto fra le due coste dell'Adriatico", lo ha definito anche Meloni.

A firmare l’accordo, per il governo italiano, è stato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. "Il quadro di partenariato strategico tripartito segna un passo significativo verso il rafforzamento della sicurezza energetica, la promozione dello sviluppo sostenibile e l'accelerazione della transizione verso l'energia pulita nella regione del Mediterraneo," si legge nella nota. Il documento delinea le principali aree di cooperazione "tra cui la realizzazione di progetti di energia rinnovabile su scala gigawatt in Albania, con particolare attenzione al solare fotovoltaico, all'eolico e a soluzioni ibride con potenziale accumulo di batterie. Una parte significativa di questa energia rinnovabile sarà trasmessa all'Italia. Inoltre, la partnership supervisionerà l’implementazione di una trasmissione elettrica transfrontaliera interconnessione che collega l’Albania e l’Italia", conclude.