Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto omaggiare Raffaella Carrà, morta all’età di 78 anni dopo una breve malattia. Con una nota ufficiale, infatti, il Capo dello Stato si è detto profondamente colpito dalla notizia, ricordando l’affetto e il rispetto dei cittadini italiani nei confronti di una grandissima artista, diventata negli anni una vera e propria icona dello spettacolo. “Sono profondamente colpito dalla scomparsa di Raffaella Carrà, un’artista popolare, amata e apprezzata da diverse e numerose generazioni di telespettatori in Italia e all’estero”, ha scritto Mattarella, aggiungendo: “Volto televisivo per eccellenza ha trasmesso – con la sua bravura e la sua simpatia – un messaggio di eleganza, gentilezza e ottimismo”.

La nota del Quirinale si aggiunge ai messaggi di cordoglio che arrivano da molti esponenti politici di primissimo piano. A cominciare dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha voluto esprimere cordoglio per la morte di una donna che “con il suo talento e la sua professionalità ha avuto un ruolo decisivo nel diffondere la cultura dello spettacolo in Italia”. “La sua risata e la sua generosità”, ha aggiunto il capo del governo, “hanno accompagnato generazioni di italiani e portato il nome dell’Italia nel mondo. Agli amici e ai nipoti vanno le più sentite condoglianze di tutto il governo”.

Sulla stessa linea anche il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, che ha sottolineato come l’Italia abbia perso “una delle sue icone più intelligenti, gradevoli ed eleganti”, esprimendo profonda tristezza per la sua scomparsa. Il leader della Lega Matteo Salvini le ha invece augurato “buon viaggio”, mentre Giorgia Meloni ha ricordato “lo straordinario talento artistico e la contagiosa simpatia” della cantante, attrice, showgirl e ballerina italiana. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha invece usato il proprio profilo Twitter per scrivere: "Ci ha lasciato un’artista unica. Porteremo il suo sorriso con noi, come avrebbe voluto. Buon viaggio Raffaella".