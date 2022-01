Scuola, vaccinati in classe anche alle elementari con 2 positivi: l’idea del Governo per evitare Dad Il Governo starebbe valutando una ulteriore semplificazione delle regole di quarantena a scuola per evitare la Dad: anche alle elementari gli alunni vaccinati potrebbero continuare a seguire in presenza anche con due o più positivi in classe.

A cura di Ida Artiaco

Nuove regole su quarantena e lezioni in presenza per i vaccinati anche alle elementari potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Sono infatti questi i temi sul tavolo dell'incontro tra Governo e Regioni, insieme alle modifiche al calcolo dei ricoveri e al sistema dei colori, che verranno discussi a breve: l'obiettivo è ancora una volta quello di ridurre il più possibile il ricorso alla Dad, in particolare per bambini e e ragazzi che si sono vaccinati. Le novità maggiori riguardano le scuole elementari.

Il Governo vorrebbe eliminare la didattica da remoto in automatico per tutti in caso di positivi al Covid-19 in classe, anche tra gli under 12, che hanno iniziato le vaccinazioni a metà dicembre. In questo modo, i vaccinati, sin dalle elementari, potranno continuare a frequentare le lezioni anche quando ci saranno due casi o più di contagio in una classe. I non vaccinati, invece, continueranno con la Dad per 10 giorni.

La regola della distinzione tra vaccinati e non era già in vigore per gli adolescenti di medie e superiori: per le elementari, a oggi, scatta invece in automatico il sistema di tracciamento, che però è ormai quasi del tutto a carico degli istituti a causa del sovraccarico delle Asl: è previsto test antigenico rapido o molecolare quando si scopre il caso di positività, poi un altro dopo 5 giorni dall'ultimo contatto. Se i casi positivi sono due o più, la classe va in quarantena e per 10 giorni le lezioni si svolgono in Dad.

I ministeri della Salute e dell’Istruzione si stanno muovendo verso una maggiore semplificazione delle regole anche in virtù dei numeri sulle somministrazioni, basti pensare che ieri la percentuale delle prime dosi tra gli under 11 è arrivata al 28,5%, ma le Regioni e le associazioni chiedono anche altro. Ad esempio, segnalano altre fonti, sempre le Regioni chiederebbero che il rientro in classe, finito il periodo di quarantena, sia possibile senza tampone negativo, ma su questo c’è ancora discussione.