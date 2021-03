Dopo Pasqua si prevede un ritorno in classe per i bambini, dalla scuola d'infanzia fino alle medie, anche in zona rossa. Per le superiori si dovrà probabilmente aspettare ancora. La possibile ripresa dell'attività didattica in presenza, che potrebbe essere disposta con il nuovo dpcm cha sarà varato all'inizio della prossima settimana – in vista della scadenza di quello attuale il prossimo 6 aprile – è però collegata all'attuazione di un piano ben strutturato, che prevede uno screening di massa per gli studenti. Vediamo come funziona.

La proposta è stata avanzata dal consulente del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, Agostino Miozzo, ed è stata già sottoposta alle Regioni. Si tratta dell'ipotesi di prevedere un test rapido antigenico per studenti e docenti, prima del loro ritorno a scuola, per poi ripetere il test una volta a settimana, all'interno degli istituti. Se uno studente o un insegnante risulterà positivo l’intera classe sarà sottoposta al tampone molecolare. I positivi al test molecolare saranno poi messi in quarantena. Il piano è molto chiaro in teoria, nella pratica ci sarebbero degli ostacoli: primo fra tutti il sistema di tracciamento, che ha già dimostrato le sue fragilità, e che non sempre negli ultimi mesi ha funzionato al meglio.

Altro problema è rappresentato dai numeri: la popolazione studentesca è elevata, si parla di 8 milioni di studenti; gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria da soli arrivano a 3 milioni e 200mila studenti. L'idea è anche quella di coinvolgere Esercito e Protezione civile. Il test potrebbe essere fatto all'interno di una tenda collocata all'ingresso di ogni edificio scolastico. Ma il tempo stringe: manca poco più di una settimana Pasqua, e non è detto che un'organizzazione così imponente possa essere messa in piedi in pochi giorni.

Si parla anche della possibilità di utilizzare i test salivari, più semplici e meno ‘invasivi' soprattutto per i più piccoli. Ma ma al momento non sono stati autorizzati nel nostro Paese, ed è difficile che questi test,che danno la risposta i pochi minuti, possano avere il via libera nei prossimi giorni. Una prima sperimentazione dei test salivari L'Istituto Superiore di Sanità sta valutando la conformità di quelli in commercio e una prima sperimentazione è stata effettuata allo Spallanzani di Roma. Ma come spiega oggi La Stampa, è che i test salivari rapidi, fatti sul posto, "non sono sufficientemente performanti, poiché hanno una sensibilità inferiore al 20%". Attualmente i test autorizzati in Italia sono tre: tampone molecolare, test antigenico e test sierologico.

L'idea è stata accolta freddamente dalle Regioni, mentre è ottimista Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi, he ad HuffPost ha spiegato: "Se ne parlava da tempo, anche noi abbiamo chiesto uno screening costante degli studenti. Ora aspettiamo di esaminarne gli aspetti concreti per capire quanto sia realizzabile. Ma se scendono in campo Protezione civile e Esercito pensiamo si potrà fare".

La cosa importante è però che proceda spedita anche la vaccinazione degli insegnanti: al 25 marzo le somministrazioni di siero antio Covid (prima dose) a docenti, personale Ata e presidi sono state 847.623, su circa un milione di lavoratori del settore.

Le risorse stanziate

Il piano del ministro dell'Istruzioni Bianchi può contare anche sui 150 milioni di euro previsti nel Decreto sostegni, che potranno servire per effettuare test diagnostici e per il contact tracing. Per ogni test bisogna considerare un costo di 20-25 euro. E se gli studenti in Italia sono più di 8 milioni vuol dire che bisogna calcolare solo per la partenza un costo di circa 200 milioni. Inoltre al momento nel nostro Paese in una settimana si arrivano a fare in media due milioni di tamponi, tra antigenici e molecolari.