Scontri a Bologna, Meloni accusa la sinistra: "Foraggia i facinorosi" Giorgia Meloni è intervenuta per solidarizzare con gli agenti di Polizia, dopo gli scontri che si sono registrati ieri a Bologna con alcuni collettivi che hanno protestato contro il corteo autorizzato di CasaPound e Rete dei Patrioti. "Spiace constatare che certa sinistra continui a tollerare e, talvolta, a foraggiare questi facinorosi", ha detto la premier.

A cura di Giulia Casula

Dopo gli scontri tra le forze dell'ordine e alcuni collettivi di sinistra, scesi in piazza a Bologna per protestare contro il corteo autorizzato di Casapound e Rete dei Patrioti, Giorgia Meloni è intervenuta per solidarizzare con gli agenti di Polizia e rivolgere una dura accusa all'opposizione.

"Ancora violenze e scontri generati dai collettivi, a Bologna, rivolti contro la Polizia di Stato. La mia totale solidarietà va agli uomini e alle donne delle Forze dell’Ordine, che con fermezza e professionalità hanno affrontato i soliti violenti, tra lanci di petardi e sassi, rischiando la loro incolumità", ha scritto la premier su X. "Spiace constatare che certa sinistra continui a tollerare e, talvolta, a foraggiare questi facinorosi, anziché condannare apertamente questi episodi e mostrare solidarietà a chi, ogni giorno, lavora per garantire la sicurezza di tutti", ha aggiunto.

Nella giornata di ieri, alcuni collettivi di sinistra hanno organizzato un corteo di protesta contro la manifestazione promossa da CasaPound e Rete dei Patrioti nei pressi della stazione di Bologna. Nel tentativo di raggiungere il corteo organizzato dai gruppi di estrema destra, alcuni manifestanti si sono scontrati con gli agenti di Polizia, in tenuta antisommossa. Negli scontri, tre agenti sono rimasti feriti.

Al coro di solidarietà nei confronti delle forze dell'ordine si è aggiunto anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi: "A Bologna ancora una volta le forze di polizia, schierate a difesa della sicurezza pubblica e della libertà di manifestare, sono state oggetto di vergognose aggressioni e violenze da parte di gruppi di facinorosi. A loro va la mia più convinta solidarietà. Confido che tutte le forze politiche e sociali del Paese, senza tentennamenti o speciosi distinguo sappiano prendere le distanze da comportamenti pericolosi ed inaccettabili in democrazia", ha dichiarato.

Sulla questione è intervenuta anche Elly Schlein che ha giudicato inopportuna la scelta di autorizzare una manifestazione di estrema destra proprio vicino alla stazione dove quarant'anni fa si consumò la strage di Bologna. "Non credo che sia stata una scelta giusta quella di fare manifestare le destre estreme a pochi metri dalla stazione di Bologna, che per tutte e tutti noi e per tutto il Paese è una ferita aperta. I familiari delle vittime della strage hanno dovuto lottare per 40 anni per arrivare a delle sentenze che chiariscono le responsabilità dell'estrema destra da cui questi protagonisti non hanno mai preso le distanze", ha detto la segretaria del Partito democratico a margine della sua partecipazione al presidio organizzato dall'Anpi.

Più duro invece, l'attacco di Matteo Salvini. "Da Bologna arrivano immagini indegne, dove nel 2024 centinaia di delinquenti rossi hanno dato la caccia al poliziotto nel centro di Bologna: quelli non sono manifestanti di sinistra, quelli sono criminali rossi il cui posto giusto è la galera. Chi lancia i sassi e bastoni contro le forze dell’ordine non è un manifestante", ha commentato il leader del Carroccio.

Il vicepremier è poi tornato su quanto accaduto anche a Milano, dove alcuni manifestanti di un corteo pro-Palestina hanno applaudito agli aggressori dei tifosi israeliani ad Amsterdam. "Il pari lo fa ahimè la mia Milano, dove centinaia di criminali della stessa pasta vorrebbero dare la caccia all’ebreo. Quello che non è accettabile è che ci sia una parte politica che giustifica la violenza e voglio vedere se il signor De Pascale e la signora Schlein condanneranno quelle immagini indegne", ha dichiarato.