Sardine, il leader Mattia Santori si candiderà con il Pd alle elezioni comunali di Bologna Uno dei leader del movimento delle Sardine, Mattia Santori, sarà candidato alle elezioni comunali di Bologna nella lista del Pd. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nella giornata di martedì e sarà il preludio alla candidatura anche di altri esponenti delle Sardine in diverse città italiane in occasione delle elezioni di ottobre.

A cura di Stefano Rizzuti

Mattia Santori sarà candidato alle prossime elezioni amministrative a Bologna, tra le fila del Pd. Non c’è ancora l’ufficialità, ma la notizia è stata anticipata oggi e l’annuncio formale dovrebbe arrivare nella giornata di martedì. Uno dei leader del movimento delle Sardine, quindi, entrerà nelle liste del Pd per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. Per sigillare la candidatura di Santori è atteso il timbro ufficiale da parte del segretario provinciale del Pd, Luigi Tosiani, che dovrebbe arrivare martedì 24 agosto. Santori e Tosiani hanno convocato per quel giorno una conferenza stampa, alle 11, a L’Altro Spazio di via del Pratello, e annunceranno la candidatura di Santori. Durante il punto stampa i due “illustreranno gli esiti del percorso condotto insieme in vista delle prossime elezioni amministrative”.

Santori spiegherà anche le ragioni che hanno portato a questa decisione, confermando quanto fatto intendere finora, quando ha annunciato la volontà di mettersi in gioco in prima persona alle elezioni nella sua città. Ciò che finora non era chiaro era la lista scelta da Santori, tanto che si era ipotizzato si candidasse in una lista civica a sostegno del candidato del Pd Matteo Lepore, sostenuto dallo stesso leader delle Sardine già in occasione delle primarie. Alla fine Santori ha scelto di candidarsi nella lista del Pd: dovrà contendersi le preferenze con i dirigenti locali del partito con cui non sono mancati in passato degli scontri.

Il rientro delle Sardine sulla scena politica non riguarda, però, solo Santori e Bologna. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, infatti, il movimento nato in occasione delle regionali in Emilia-Romagna del 2019 potrebbe schierare più candidati in altre città, a partire anche da Roma e Milano. Anche altri esponenti, oltre a Santori, potrebbero quindi presentarsi con il Pd alle comunali, mentre altri ancora potrebbero candidarsi all’interno di liste civiche che rientrano nell’area del centrosinistra. Fonti delle Sardine fanno sapere che verranno schierati sia candidati interni al movimento che personalità esterne vicine a questo mondo. Candidature di esponenti delle Sardine potrebbero arrivare anche a Torino e Latina.