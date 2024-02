Sardegna, l’eurodeputata Beghin: “Non è vero che la destra vince ovunque, il fronte progressista è forte” “Credo che sia un messaggio chiaro rispetto alle prossime competizioni elettorali. Non è vero che la destra sta vincendo ovunque. Il fronte progressista è forte”: così la capodelegazione M5s al Parlamento europeo, Tiziana Beghin, commenta con Fanpage.it la vittoria alle elezioni regionali in Sardegna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nel Movimento Cinque Stelle c'è "grande soddisfazione" per la vittoria di Alessandra Todde alle elezioni regionali in Sardegna, "sia per il risultato del partito, sia per aver proposto una candidata di così grande valore e spessore, sia umano che professionale, che è stata obiettivamente riconosciuta anche da altre forze politiche, oltre che dai cittadini sardi": è il commento, affidato a Fanpage.it, della capodelegazione Cinque Stelle al Parlamento europeo, Tiziana Beghin, sull'esito delle elezioni in Sardegna, che hanno visto trionfare il campo progressista con l'elezione di Todde alla guida della Regione.

L'eurodeputata sottolinea "l'orgoglio per avere la prima donna presidente della Sardegna" e rimarca come questo risultato dovrà necessariamente essere tenuto in considerazione alle prossime tornate elettorali in calendario nel prossimo futuro. Nonostante i sondaggi degli ultimi mesi, afferma Beghin, non è vero che il centrodestra sia in vantaggio ovunque. C'è un'alternativa che può avere successo alle urne, quella delle forze progressiste: "Credo che sia un messaggio chiaro rispetto alle prossime competizioni elettorali. Insomma, non è vero che la destra sta vincendo ovunque. Il fronte progressista è forte".

Non basta però creare un'alleanza elettorale ad hoc per la consultazione di turno, prosegue la capodelegazione del M5s: serve un programma comune, che sappia mettere al centro le necessità della cittadinanza e serve trovare le personalità giuste per portarlo avanti: "I cittadini sono pronti a dare fiducia laddove ci siano personalità di rilievo – come il caso di Alessandra Todde – e soprattutto dove vengono proposti programmi importanti che mettono al centro dell'agenda i cittadini e i loro bisogni", ha concluso Beghin.