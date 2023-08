Sanità, ci sono 15 Regioni che rischiano il commissariamento il prossimo anno Ci sono ben 15 Regioni a rischiare di essere commissariate il prossimo anno. E intanto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, chiede più fondi per il Servizio sanitario nazionale.

A cura di Annalisa Girardi

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, chiede più soldi per la sanità. Per la precisione circa tre o quattro miliardi in più da destinare al Fondo sanitario nazionale attraverso la legge di Bilancio. Sono risorse di cui il Servizio sanitario nazionale ha terribilmente bisogno, come segnalano gli addetti ai lavori. La Stampa oggi ha fatto il punto della situazione a livello territoriale, sottolineando che sono ben 15 le Regioni ad avere i conti in rosso e a rischiare un commissariamento nel 2024.

Tra queste, ben sette non riescono ad assicurare i livelli essenziali di assistenza. E così la sanità risulta sempre più precaria. I dati sono quelli di un recente rapporto della Corte dei Conti, secondo cui tra i bilanci del 2022 resistono in blu sono Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Campania e Calabria. Ad avere i buchi più importanti, invece, sarebbero le Province autonome di Trento e Bolzano, la Sicilia e il Lazio.

Questi numeri suggeriscono diversi commissariamenti in arrivo nel 2024, con i correlati piani di rientro. I quali, a loro volta, comportano tagli e limature. Insomma, dopo la pandemia di Covid il Ssn continua ad arrancare. Inoltre, nel suo ultimo report la fondazione Gimbe sottolineava come fossero diventate ormai strutturali le diseguaglianze tra Nord e Sud. E aveva avvertito come l'Autonomia differenziata rischiasse di essere il colpo di grazia per il Servizio sanitario nazionale. "Le maggiori autonomie in sanità legittimeranno normativamente questa frattura, compromettendo l’uguaglianza dei cittadini di fronte al diritto costituzionale alla tutela della salute e assestando il colpo di grazia al Servizio Sanitario Nazionale", aveva detto il presidente della fondazione, Nino Cartabellotta.