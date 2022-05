Salvini vuole andare a Mosca per parlare di pace Il leader della Lega, secondo fonti di partito, sta organizzando un viaggio a Mosca per provare a far ripartire i negoziati di pace per la guerra in Ucraina. Non è ancora chiaro quando andrà e a fare cosa, né chi potrebbe incontrare.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo averne parlato a lungo e dopo la trasferta in Polonia – finita malissimo, con la maglietta mostrata a sorpresa dal sindaco polacco – Matteo Salvini è pronto a partire ancora per dare il suo contributo alla pace in Ucraina. Secondo quanto fanno sapere fonti della Lega il leader del Carroccio starebbe organizzando una missione a Mosca per far ripartire i negoziati per porre fine al conflitto in Ucraina. La partenza potrebbe avvenire tra domenica e lunedì, riferiscono le stesse fonti. Ci sono delle interlocuzioni in corso, ma il viaggio non è ancora confermato al cento per cento. L'organizzazione è ancora in corso e verrà eventualmente confermato nelle prossime ore.

Qualche indizio era già arrivato da una nota pomeridiana del partito, in cui Salvini diceva: "Anche la Lega, e io personalmente, insistiamo e insisteremo per far tornare le parti in conflitto al tavolo dei negoziati e per un cessate il fuoco, per evitare che la guerra faccia altri morti, prosegua o peggio ancora si estenda". Questo impegno promesso si potrebbe trasformare in concreto nel viaggio in Russia, anche se non è chiaro chi andrebbe a incontrare poi Salvini. Sarebbe quantomeno inusuale un colloquio con Putin, visto che il leader della Lega non ha alcun incarico di governo ed eventualmente starebbe a Draghi incontrarlo. Alcune fonti parlano di possibili vertici con degli esponenti del partito di Putin.

Durante il suo comizio elettorale, sul palco di Como, Salvini ha accennato al possibile viaggio a Mosca, dicendo di essere disposto a tutto per la pace, anche di partire e andare in Russia. "Come Draghi ha fatto bene a chiamare Putin ieri anche io ce la sto mettendo tutta", ha detto il leader della Lega. Poi a margine dell'evento ha aggiunto: "La pace merita l'impegno e lo sforzo di tutti, io ci sto lavorando, se fosse possibile e utile la mia presenza in Russia, in Turchia o nel resto del mondo io sarei disponibile". Sono frasi che sanno di conferma, anche se si parla ancora di possibilità. Solo nei prossimi giorni scopriremo se Salvini partirà davvero e soprattutto per fare cosa e per vedere chi.