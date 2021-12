Salvini ad Atreju con Meloni: “Su Quirinale serve scelta condivisa, Berlusconi è candidato vero” “La prossima settimana telefonerò a tutti i segretari di tutti i partiti per far sì che la scelta del presidente della Repubblica sia finalmente condivisa”, dice Matteo Salvini dal palco di Atreju.

A cura di Annalisa Girardi

"Nel caso in cui Berlusconi facesse scelte diverse, noi avremmo più di una donna in grado di ricoprire egregiamente il ruolo di presidente della Repubblica", dice Matteo Salvini intervenendo ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia, dove abbraccia Giorgia Meloni tra una prova di tenuta e l'altra per il centrodestra, su cui in questi mesi non sono mancate le indiscrezioni rispetto ai malumori interni per la leadership. E sempre in mode dell'unità della coalizione rilancia comunque il nome di Silvio Berlusconi al Quirinale, assicurando che si tratta di "un candidato vero".

Poi prosegue: "Penso che il centrodestra unito, finalmente dopo anni e anni, abbia l’onore, l’onere e il dovere di essere determinante e compatto nella scelta del prossimo presidente della Repubblica, che spero non abbia in tasca la tessera del Pd". Il leader della Lega ribadisce l'auspicio, condiviso sul palco di Atreju anche dal segretario del Pd Enrico Letta, che si arrivi a un nome condiviso dalle diverse forze politiche. "La prossima settimana telefonerò a tutti i segretari di tutti i partiti per far sì che la scelta del presidente della Repubblica sia finalmente condivisa e che non sia scelto solo da una parte come è stato negli anni passati", aggiunge Salvini. Che poi assicura che firmerà la petizione di Fratelli d'Italia per l'elezione diretta del capo dello Stato.

Dal Quirinale a Palazzo Chigi. Parlando di un prossimo governo, l'ex ministro dell'Interno afferma: "Se Meloni fosse premier entrerei? Assolutamente sì. Così come penso che se Salvini prendesse più voti di Meloni lei entrerebbe nel mio governo. Farei lo stesso con Forza Italia". Insomma, prosegue il segretario del Carroccio, l'importante è che il centrodestra torni al governo e ad essere la maggioranza in Parlamento.