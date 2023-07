Salgono le tariffe di Poste italiane, quanto costeranno pacchi e raccomandate dal 24 luglio 2023 A partire dal 24 luglio 2023 i servizi universali di corrispondenza e pacchi di Poste italiane saliranno di prezzo. Il rialzo sarà in media del 6,75%, in modo da tenere il passo con l’inflazione. In aumento quindi il costo di raccomandate, pacchi e spedizioni internazionali.

A cura di Luca Pons

L'inflazione spinge i prezzi dappertutto, e arriva anche nei servizi postali. Il 24 luglio 2023, infatti, ci sarà uno scatto dei prezzi per tutti quei servizi che Poste italiane chiama "Servizi universali di corrispondenza e pacchi", e anche sui contrassegni (in tutte le opzioni, bollettini, assegni postali…). Non solo, ma in futuro – con un preavviso di almeno trenta giorni – arriverà un rincaro per i cosiddetti "Servizi universali dedicati alla clientela Business e Pa", insomma le tariffe per aziende e pubbliche amministrazioni.

Per il momento, Poste italiane ha comunicato i primi aumenti, che sono del 6,75% in media. Non è una soglia casuale: questo tipo di incremento permette infatti di tenere il passo dell'andamento dell'inflazione, dato che l'ultimo aumento era avvenuto quasi un anno fa, ad agosto 2022. Perciò, le Poste con questo salto delle tariffe cercano di compensare l'andamento dei prezzi, che negli ultimi due anni è stato decisamente accelerato rispetto al passato. Nei prossimi anni ci si può aspettare che gli aumenti, se dovranno ancora tenere il ritmo dell'inflazione, siano comunque più limitati.

In questo caso, i rialzi riguardano i servizi universali di corrispondenza e pacchi, come detto. Questo significa che a costare di più saranno quelle tariffe che coinvolgono "gli invii postali fino a 2 kg, ivi compresi gli invii raccomandati e assicurati, e dei pacchi fino a 20 kg", come si legge nelle condizioni generali di servizio dell'azienda. In particolare, una lettera con un peso fino a 20 grammi di formato piccolo standard costerà €1,02 invece di €0,85. Per le buste più grandi, con un peso fino a 100 grammi (formato piccolo e medio) il prezzo passerà da €2,80 a €2,90.

Su anche il costo delle raccomandate. Fino a 20 grammi di peso, si andrà da €3,70 a €3,97, anche per le raccomandate nazionali. Per l'atto giudiziario, sempre fino a 20 grammi, il prezzo salirà da €10,85 a €11,45.

Visibili anche gli aumenti per i pacchi: una spedizione internazionale standard andrà fino a €24,80, rispetto ai precedenti €24, se il pacco pesa fino a un chilo. Un pacco da spedire entro i confini nazionali, da 0 a 3 chili di peso, costerà €9,90 invece di €9,40.

Infine, il contrassegno. Questo servizio accessorio per le spedizioni nazionali salirà con tutte le opzioni di pagamento: bollettino, vaglia e assegno postale. Con il bollettino passerà da €2,27 a €3, con vaglia da €10,77 a €11 e, con assegno postale, da €2,58 a €2,81. Il contrassegno per l'estero, invece, salirà da €2,27 a €3.