Salari dei docenti differenziati per Regione, Salvini dice che è d’accordo con Valditara Il ministro Salvini ha detto questa sera di essere d’accordo con la proposta del ministro Valditara, di prevedere stipendi differenziati per Regione per i docenti: “Mi sembra giusto prevedere che un dipendente pubblico che deve vivere a Roma dove la vita costa di più, si meriti qualcosa in più”.

A cura di Annalisa Cangemi

La proposta del ministro dell'Istruzione Valditara di prevedere salari differenziati per gli insegnanti a seconda dei territori, che ha fatto infuriare opposizioni e sindacati, è stata rilanciata questa sera dal ministro dei Trasporti e vicepremier del governo Meloni Matteo Salvini: "Ringrazio Valditara perché ha detto che il re è nudo. Mi sembra giusto prevedere che un dipendente pubblico che deve vivere a Roma dove la vita costa di più, si meriti qualcosa in più", ha detto questa sera il leader della Lega al Tempio di Adriano.

"Se la Cgil critica Valditara vuol dire che Valditara sta lavorando bene", ha aggiunto Salvini riferendosi al ministro dell'Istruzione, presente anche lui, come il segretario leghista, all'incontro intitolato ‘La Lega al governo, l'impegno per il Lazio' che si è svolto a Roma.

Valdiara nei giorni scorsi aveva proposto di finanziare la scuola pubblica utilizzando anche soldi dei privati, e aveva aperto alla possibilità di prevedere stipendi più alti per i docenti dove il costo della vita è più alto, quindi nelle Regioni più ricche, senza comunque toccare il contratto nazionale. Il piano di Valditara aveva provocato più di qualche perplessità nelle opposizioni, che invece hanno chiesto al ministro di intervenire per alzare tutti gli stipendi, per evitare una fuga degli insegnanti da Sud verso Nordo, causando un ulteriore indebolimento delle scuole del Meridione.

In realtà proprio oggi Valdiatara ha ritrattato in parte la sua proposta: "Sulla vicenda delle retribuzioni degli insegnanti ho trovato molta propaganda, strumentalizzazioni, poco rispetto della verità e mistificazione della realtà. Temo che in troppi non abbiano ascoltato il mio audio al Forum Gedi, che è online e chiunque può ascoltare", ha detto al question time alla Camera rispondendo ad una interrogazione sulle iniziative volte allo stanziamento di risorse appropriate per adeguare gli stipendi degli insegnanti ai parametri europei, anche alla luce delle sue recenti dichiarazioni.

"Io – ha ricordato il ministro – ho posto come tema prioritario quello degli stipendi di tutti gli insegnanti, ovunque. E ho detto che ‘dobbiamo lanciare una grande sfida per trovare risorse per la scuola e soprattutto per gli insegnanti' poi parlando degli stipendi che sono molto, troppo bassi, ho affermato che dobbiamo trovare anche forme nuove ed ulteriori finanziamenti alla scuola a beneficio di tutto il personale".

"Salvini dice sì ai salari differenziati su base regionale nello stesso giorno in cui Valditara alla Camera fa una precipitosa marcia indietro. Ma la posizione del governo quale è? Pensano di governare il Paese così?", ha attaccato Irene Manzi, capogruppo Pd in commissione scuola.