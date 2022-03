Russia Ucraina, Di Maio dice che Putin è peggio di un animale, Meloni lo attacca: “Inopportuno” Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha detto che “tra Putin e qualsiasi animale c’è un abisso”. Meloni lo critica: “Il capo della diplomazia italiana dovrebbe essere consapevole che nei rapporti internazionali le parole hanno un peso estremamente importante”.

A cura di Annalisa Cangemi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha biasimo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per le sue dichiarazioni di ieri sera su Vladimir Putin, che ormai 7 giorni fa ha ordinato un attacco in Ucraina, un'offensiva che va avanti senza sosta.

"Inopportune le parole pronunciate ieri sera in tv dal ministro degli Esteri Di Maio nei confronti del presidente della Federazione Russa Putin. Il capo della diplomazia italiana dovrebbe essere consapevole che nei rapporti internazionali le parole hanno un peso estremamente importante e che lasciarsi andare a sproloqui fuori luogo può portare a delle conseguenze per la Nazione che si rappresenta, soprattutto in un momento nel quale ci si confronta con un conflitto armato e una gravissima crisi diplomatica. Fratelli d'Italia chiede al ministro Di Maio di usare quel buon senso, quell'equilibrio e quell'autorevolezza che il titolare della Farnesina è tenuto sempre ad avere", ha detto la leader di Fdi.

Meloni si riferisce all'intervento di Di Maio di ieri sera a DiMartedì. L'esponente pentastellato ha usato parole molto dure per descrivere il presidente russo, che con "lucida follia" ha invaso l'Ucraina, un paese che ha eletto Zelensky con il 73% dei voti, democraticamente: "Sono animalista. Penso che tra Putin e qualsiasi animale ci sia un abisso e sicuramente quello atroce è lui. E ora sta pagando uno scotto enorme", ha detto Di Maio rispondendo a una domanda di Giovanni Floris che citando il proverbio ‘quando picchi il cane lasciati la porta della stalla aperta dietro' perché poi gli devi lasciare l'opportunità di scappare chiedeva al ministro quale chance che viene data al presidente della Federazione russa Vladimir Putin.

Leggi anche Rubano durante la guerra, in Ucraina per i ladri gogna pubblica legati ai pali della luce in strada

Le parole utilizzate da Luigi Di Maio sono state criticate molto dall'ex ministro dello Sviluppo economico e leader di Azione Carlo Calenda: "Definire Putin peggio di un animale non è appropriato per un Ministro degli Esteri. È un’espressione scomposta e infantile. Il ruolo della diplomazia non cessa neanche durante una guerra. Aggiungo che dobbiamo evitare di fornire a Putin armi di propaganda interna".

Botta e risposta tra Di Maio e Lavrov

Di Maio era già stato già attaccato degli Esteri russo Sergej Lavrov, che lo aveva accusato di avere "una strana idea di diplomazia" dopo che aveva fatto sapere che non si sarebbe seduto a un tavolo con esponenti del Cremlino in assenza di "segnali di allentamento della tensione". A stretto giro la replica di Lavrov: "La diplomazia è stata inventata solo per risolvere situazioni di conflitto e alleviare la tensione, e non per viaggi vuoti in giro per i Paesi ad assaggiare piatti esotici ai ricevimenti di gala".