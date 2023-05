Risultati elezioni Ragusa 2023: stravince il candidato civico Peppe Cassì, sindaco uscente Giuseppe Cassì, detto Peppe, ha vinto abbondantemente al primo turno le elezioni comunali a Ragusa 2023. Il sindaco uscente ha ottenuto oltre il 60% dei voti, ben più di quanto fatto registrare dal candidato del centrodestra Giovanni Cutrera e da quello del centrosinistra Riccardo Schininà.

Giuseppe Cassì, detto Peppe, si è riconfermato sindaco di Ragusa alle elezioni comunali 2023. Al primo turno, il sindaco uscente ha preso il oltre il 60% dei voti. Un risultato che ha lasciato poco spazio a Riccardo Schininà per il centrosinistra (18% circa secondo le proiezioni) e da Giovanni Cultrera per il centrodestra (10% circa). L'affluenza, a Ragusa, ha raggiunto il 56%: è stato il dato più alto tra i capoluoghi siciliani. Alle scorse elezioni, nel 2018, era arrivata al 58,22%.

Chi è Peppe Cassì, il nuovo sindaco di Ragusa

Giuseppe Cassì, detto Peppe, è un avvocato di 60 anni e ha un passato da sportivo: da giovane ha giocato a basket anche in serie A1 e A2, con le squadre di Trapani e Ragusa. Ottenuta la laurea in giurisprudenza mentre portava avanti la carriera sportiva, ha poi svolto la professione di avvocato nello studio di famiglia. È stato presidente della Giba (Giocatori italiani di basket associati) fino al 2012, nonché presidente dell'associazione europea di giocatori (Ube) e consigliere federale della Federazione italiana pallacanestro.

Alle scorse elezioni, nel 2018, Cassì si è candidato con il sostegno di tre liste civiche e di Fratelli d'Italia, vincendo al ballottaggio contro il candidato del Movimento 5 stelle, Antonio Tringali. Per queste elezioni, il centrodestra ha scelto di puntare su un nome diverso, ma Cassì si è presentato con delle liste civiche e ha ottenuto una larga vittoria.

I risultati degli altri candidati

Al primo turno delle elezioni amministrative di Ragusa, c'è stato poco spazio per gli altri candidati: il sindaco uscente Giuseppe ‘Peppe' Cassì, infatti, ha ottenuto una larga maggioranza dei voti, superando il 60%. Dietro di lui, a una certa distanza, si è piazzato il candidato del centrosinistra Riccardo Schininà, con il 18% dei voti. A seguire è arrivato il candidato sostenuto dal centrodestra, Giovanni Cultrera, che ha a malapena superato il 10%. Infine Sergio Firrincieli, che si presentava con il Movimento 5 stelle, ha ottenuto l'8% dei voti.

I dati definitivi dell'affluenza a Ragusa

A Ragusa si è registrata l'affluenza più alta tra tutti i capoluoghi della Sicilia al voto: alle elezioni comunali ha partecipato il 56% degli aventi diritto. Si tratta comunque di un dato in leggero calo rispetto alle scorse elezioni, quando il dato era arrivato al 58,22%. In quel caso si era poi andati al ballotaggio, a cui aveva preso parte il 42% dell'elettorato, mentre in questa occasione non ce ne sarà bisogno.