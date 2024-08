video suggerito

Rimborso 730 nella pensione a settembre 2024, come controllare chi lo riceverà La pensione sarà erogata a partire dal 2 settembre, e molti pensionati potrebbero ritrovarci anche il conguaglio per il 730: chi ha inviato la dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno, infatti, con la mensilità di settembre potrà ricevere il rimborso a cui ha diritto, oppure saldare il debito se è necessario. Per verificarlo basta visitare il sito dell’Inps. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Luca Pons

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Pensioni ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A partire dal 2 settembre la pensione di settembre sarà erogata a tutti i beneficiari Inps. Questo mese, in particolare, l'assegno potrebbe essere più pesante grazie al rimborso spettante per il modello 730. Infatti, chi ha consegnato la dichiarazione dei redditi prima del 30 giugno 2024, con la mensilità di settembre riceverà il conguaglio dovuto. Se invece deve versare delle somme per pagare l'Irpef, queste saranno prelevate a partire proprio dalla pensione di settembre.

Come sapere chi avrà il rimborso del 730

Con la pensione di settembre una fetta di pensionati avrà quindi anche il rimborso del 730. Si tratta di tutti coloro che hanno scelto l'Inps come sostituto d'imposta e che hanno inviato la dichiarazione dei redditi nel mese di giugno. I più rapidi, che l'avevano consegnata già ad agosto, hanno ottenuto il conguaglio già ad agosto. Chi invece l'ha mandata all'Agenzia delle Entrate dopo maggio, ma entro il 30 giugno, lo riceverà nei prossimi giorni, con la mensilità di settembre.

Per scoprire se nel prossimo assegno ci sarà anche il rimborso Irpef basta consultare il cedolino. Questo è già disponibile da alcuni giorni, e si può consultare nell'area personale del sito dell'Inps, accedendo con Spid o Carta d'identità elettronica. Questo permette di conoscere l'importo della pensione, e quindi anche sapere se è salito o sceso rispetto ai mesi precedenti.

Per avere un resoconto più chiaro basta andare in un'altra sezione del sito dell'Inps, quella chiamata "Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino". Qui, ancora una volta accedendo con Spid o Cie, si potranno consultare le cosiddette risultanze contabili della dichiarazione dei redditi, e i loro esiti. In sostanza si potrà controllare se il 730 è già stato elaborato, e cosa ne è venuto fuori: se il pensionato ha diritto a un rimborso o, al contrario, deve saldare un debito in base alla sua dichairazione.

Quando viene pagata la pensione

Come detto, i pagamenti della pensione partiranno lunedì 2 settembre 2024, che è il primo giorno bancabile del mese. Per chi ritira l'assegno presso lo sportello, la scansione delle date di consegna è questa:

il 2 settembre si potranno presentare i pensionati con cognomi che iniziano con le lettere tra A e C

il 3 settembre toccherà ai pensionati i cui cognomi iniziano con le lettere tra D e K

il 4 settembre via ai pensionati con cognomi tra L e P

il 5 settembre è l'ultimo giorno, per i pensionati con cognomi tra Q e Z

In queste date si potrà ricevere l'assegno. Come al solito, i cittadini che hanno più di 75 anni possono richiedere che il documento venga consegnato a domicilio: se ne occuperanno i Carabinieri. Chi invece ha richiesto che l'accredito arrivi direttamente sul conto corrente, naturalmente, non dovrà preoccuparsi del ritiro.