Riduzione accise sui carburanti, governo proroga la misura fino all’8 luglio Nel nuovo decreto Energia, all’esame del Consiglio dei ministri, ci sarà una proroga della riduzione di 30 centesimi delle accise sui carburanti: la scadenza iniziale era il 2 maggio, si arriverà fino a luglio.

A cura di Annalisa Cangemi

Come anticipato già dal governo nei giorni scorsi il Consiglio dei ministri varerà un decreto con la proroga del taglio delle accise sui carburanti, misura già in vigore, che scade oggi: "Il governo sta predisponendo nuovi interventi per estendere la riduzione delle accise sui carburanti oltre l'inizio di maggio", aveva detto il ministro dell'Economia Daniele Franco.

"In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei

prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022″, si legge in una bozza che Fanpage.it ha avuto modo di visionare. Il decreto verrà esaminato nel Cdm convocato alle 12, poi i ministri e il premier Draghi torneranno a riunirsi nel pomeriggio per l'esame del decreto aiuti per le imprese e le famiglie per fronteggiare gli effetti della crisi ucraina. Lo rende noto Palazzo Chigi. È stata confermata anche l'entità della riduzione che ricalca il taglio già operato nei mesi scorsi. Il taglio delle accise e il relativo effetto sull'Iva garantisce uno sconto alla pompa di 30 centesimi delle accise sui carburanti.