Renzi visita i centri in Albania: "Scempio". E rilancia l'idea di trasformarli in carcere per detenuti albanesi Il senatore e leader di Italia viva Matteo Renzi si è recato in Albania per constatare di persona lo stato dei centri per migranti in Albania: "Se questa struttura pagata dall'Italia fosse trasformata in un carcere, i detenuti che sono attualmente in Italia potrebbero essere detenuti qui più vicini alle loro famiglie".

A cura di Annalisa Cangemi

Il senatore Matteo Renzi ha fatto oggi visita ai centri per migranti in Albania, quelle strutture che ora il governo Meloni vorrebbe convertire in Cpr. Per il leader di Iv è stata anche l'occasione di rilanciare una proposta che aveva già suggerito alla premier Meloni, in occasione delle comunicazioni rese in Aula dalla presidente del Consiglio Meloni per il Consiglio europeo del 19 dicembre scorso: l'idea è quella di trasformare le strutture in carceri per i detenuti albanesi in Italia, che sono circa duemila, in modo da alleggerire anche le carceri italiane.

"Ci sono circa 2mila cittadini albanesi che sono oggi in carcere in Italia. Se questa struttura pagata dall'Italia fosse trasformata in un carcere, i detenuti che sono attualmente in Italia potrebbero essere detenuti qui più vicini alle loro famiglie e almeno avrebbe un senso tenere questa struttura", dice Renzi durante un punto stampa tenuto davanti al centro migranti di Gjader in Albania.

Sui suoi profili social Matteo Renzi ha pubblicato il video della sua visita in Albania, per certificare il fallimento del progetto del governo Meloni, dal momento che i due centri sono completamente vuoti e inutilizzati. "Come è possibile che abbiamo deciso di buttare e sprecare tutti questi soldi, centinaia di milioni di euro, che potevano essere messi per il diritto allo studio, per dare un contributo agli studenti fuori corso. E soprattutto cosa c'entrano qui poliziotti e carabinieri, ne abbiamo bisogno in Italia, nelle stazioni, in periferia, per le strade del centro", dice Renzi nel reportage, mentre guida la macchina, diretto al centro per migranti a i Gjader.

"Sono appena uscito dal centro migranti di Gjader, in Albania. Sono sconvolto. Abbiamo ringraziato per la professionalita' poliziotti, carabinieri, finanzieri, agenti della penitenziaria e operatori del centro: loro non c'entrano niente. I responsabili di questo scempio sono a Palazzo Chigi: fa male al cuore vedere lo spreco di centinaia di milioni di euro letteralmente buttati via dal Governo italiano. Questi centri sono strutture inutili, figlie della propaganda di Giorgia Meloni. E gli italiani pagano, che amarezza…", scrive poi su X, al termine del tour.