Referendum Giustizia, il quorum non è stato raggiunto I referendum sulla giustizia non hanno raggiunto il quorum, l’affluenza è stata nettamente inferiore al 50% più uno necessario affinché il risultato sia valido.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale referendum giustizia 12 giugno 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il voto per i cinque referendum sulla giustizia si è concluso con una fumata nera, ampiamente prevista dai sondaggi delle ultime settimane. Il quorum non è stato raggiunto. Lo spoglio sta cominciando in questi minuti – si partirà infatti in ogni caso dallo scrutinio delle schede dei referendum e poi, domani, si continuerà con le amministrative nei comuni al voto – con la consapevolezza che in ogni caso il risultato non sarà valido: si tratta di uno dei risultati peggiori di sempre e – ovviamente – non si è superata la soglia del 50% più uno richiesta per conferire la validità ai referendum abrogativi.

Nessuno dei cinque quesiti sulla giustizia, promossi da Lega e Radicali, ha raggiunto il quorum. Qualche differenza c'è stata, per ovvie ragioni, tra i Comuni in cui si votava anche per le elezioni amministrative e quelli in cui ci si recava alle urne esclusivamente per i referendum. L'affluenza, in quei Comuni, è stata tendenzialmente più alta. In ogni caso, nulla da fare: la legge Severino non sarà abrogata, né ci saranno modifiche alle misure cautelari, al funzionamento del Csm o alla valutazione dei magistrati, le cui carriere non saranno separate. O almeno, non attraverso lo strumento referendario. Ora, infatti, il Parlamento potrà tornare a lavorare alla riforma Cartabia, congelata proprio in attesa dell'esito dei referendum sulla giustizia. La riforma del Csm dovrebbe approdare in Senato il 15 giugno.

Il mancato raggiungimento del quorum non è un caso isolato, almeno negli ultimi anni. Dal 1995 a oggi è stato raggiunto solo una volta: nel caso dei referendum del 2011 su acqua pubblica, nucleare e legittimo impedimento. In totale sui 72 quesiti abrogativi votati dagli italiani nella storia della Repubblica, in 39 casi si è raggiunto in quorum. La maggior parte, però, risalgono ormai a molti anni fa.