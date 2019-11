Nel mese di ottobre 2019 è stata superata la soglia di un milione di domande accolte di Reddito e Pensione di cittadinanza. A riferirlo è l'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps). Secondo i dati sono state accolte 900.283 domande di Reddito di cittadinanza e 120.327 domande di Pensione di cittadinanza, per un totale di 1.020.610 nuclei familiari. Le domande presentate invece, sono sono state 1.555.588. I cittadini hanno potuto richiedere il Reddito di cittadinanza dall'inizio dello scorso marzo e dopo otto mesi i dati diffusi dall'Inps mostrano che quasi due richieste su tre sono state accettate. Alla "nascita politica" del provvedimento bandiera del Movimento 5 Stelle era stato stimato che il Reddito avrebbe interessato circa il 70% dei poveri assoluti Istat, un bacino di circa 3,5 milioni di cittadini in difficoltà economiche.

Per quanto riguarda la diffusione del Reddito di cittadinanza i dati dell'Inps mostrano che la regione dove ci sono state più richieste è stata la Campania con 270.901 mila domande effettuate, di cui però ne sono state accolte 177.194 mila per quanto riguarda il Reddito e 17.731 relative alla Pensione. Segue la Regione Sicilia con 239.936 mila richieste di cui 158.675 mila accolte per Reddito e 17.997 mila per Pensione. In terza posizione si trova la Lombardia che fa registrare 152.947 mila domande. Tra queste, 72.318 mila quelle accettate per il Reddito e 13.211 mila per la Pensione. Tra le regioni con meno richieste si trova la Valle D'Aosta, in ultima posizione, dove ci sono state 2.014 richieste di cui circa la metà accettate: 953 quelle per il Reddito e 179 per la Pensione. A precedere la Valle d'Aosta troviamo il Trentino Alto Adige dove 7.163 cittadini hanno fatto richiesta per il sussidio, 2.875 mila le domande accolte per il Reddito e 441 quelle accolte per la Pensione. I dati da regione a regione devono essere rapportati al numero degli abitanti. Le prime tre regioni per richiesta del sussidio ad esempio, sono anche tra le prime quattro più abitate del Paese.

I dati arrivano subito dopo la pubblicazione del Rapporto Annuale dell’Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno, secondo il quale l’impatto del Reddito di cittadinanza sul mercato del lavoro al Sud sarebbe stato nullo in quanto la misura, invece di richiamare persone in cerca di occupazione, le starebbe allontanando dal mercato del lavoro.