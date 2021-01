Giuseppe Conte perde un milione di reddito in un anno. E che anno. Non bastavano la pandemia di Covid-19 da gestire, che lo ha reso uno dei presidenti del Consiglio italiani di cui si parlerà di più negli anni a venire e si scriverà il suo nome nei libri di storia, né era abbastanza il tira e molla dentro il Governo, la tensione altissima con Matteo Renzi, e il camminare sul bordo del precipizio mentre bisognerebbe concentrarsi nel Recovery plan. Sono state pubblicate le dichiarazioni dei redditi dei membri del Governo e dei parlamentari, consultabili online, e la notizia è che il portafoglio del presidente Conte si svuota nettamente rispetto all'anno scorso: circa un milione di euro in meno.

Nel 2020, che fa riferimento al periodo d'imposta 2019, Conte ha dichiarato un reddito imponibile di 158.474 euro. La differenza con la dichiarazione del 2019 è abissale: 1.155.229 di euro erano stati dichiarati nel 2019, che si riferivano al periodo d'imposta 2018. Invece nel 2018, chiaramente riferito al 2017, il primo anno in cui Conte era entrato in politica come presidente del Consiglio alla guida del Governo gialloverde, aveva dichiarato 370.314 mila euro. E forse è questo l'anno più indicativo per capire la differenza di reddito di Conte tra il prima e il dopo l'ingresso in politica. Il picco di oltre un milione sarebbe stato spiegato da fonti governative con la chiusura di una serie di incarichi, fatturando tutto lo stesso anno, necessaria per poter entrare a Palazzo Chigi.

Anche la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, è leggermente più "povera" dello scorso anno. La seconda carica dello Stato, infatti, nella dichiarazione dei redditi firmata lo scorso 23 dicembre ha scritto di avere un imponibile di 256mila euro, contro i 301mila dichiarati nel 2019. Nessuna modifica invece nei redditi del presidente della Camera: Roberto Fico ha infatti dichiarato nel 2020 la stessa cifra dell'anno precedente: 98mila euro.