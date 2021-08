Rallenta la campagna vaccinale: 4 milioni di over 50 non hanno ricevuto neanche la prima dose Sono 4 milioni gli over 50 italiani che non hanno ancora ricevuto neanche una dose del vaccino anti-Covid: i dati emergono dal report settimanale pubblicato dal governo. Tra il personale scolastico, invece, ci sono 186mila persone che non hanno avuto il vaccino, mentre nel personale sanitario sono 36mila.

Sono poco più di 4 milioni le persone con più di 50 anni che non hanno ancora ricevuto neanche una dose del vaccino anti-Covid. Preoccupano anche i 186mila tra docenti e personale scolastico ancora senza vaccino, così come i 36mila sanitari. A riportare i dati è il report settimanale del governo sui vaccini, aggiornato al 20 agosto. Nell’ultima settimana sono state consegnate 3,83 milioni di dosi, ma quelle somministrate sono state solamente 1,38 milioni, pari a una media giornaliera inferiore ai 200mila, in netto calo rispetto agli scorsi mesi.

Vaccini, quanti over 50 ancora senza prima dose

Nel report vengono comunicati i dati relativi alle categorie di età al di sopra dei 50 anni che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose del vaccino anti-Covid: tra gli over 80 sono il 6,14%, ovvero 279mila; tra i 70enni sono il 10,17%, ovvero 612mila; tra i 60enni manca il 14,79%, pari a 1,1 milioni. In totale sono circa 2 milioni gli over 60 ancora da vaccinare. Lo stesso numero, più o meno, dei 50enni che non hanno ancora ricevuto una dose: ne mancano 2,04 milioni, pari al 21,23% di questa fascia d’età. In totale gli over 50 da vaccinare sono quindi circa 4 milioni.

Le vaccinazioni tra i giovanissimi dai 12 ai 19 anni

Un altro dato è quello dei giovanissimi, sotto i 19 anni, da vaccinare. Tra i 16 e i 19 anni è in attesa della prima dose il 36,42%, cioè 845mila ragazzi. In questa fascia d’età i completamente vaccinati sono il 40%, mentre ha ricevuto la prima dose o la dose unica quasi il 64% di loro. Tra i 12 e i 15 anni, invece, manca la prima dose al 65,63% dei giovanissimi, ovvero 1,51 milioni di loro. I completamente vaccinati sono solamente il 12,97%, mentre ha ricevuto la prima dose o la dose unica il 34,37%. Quindi tra i 12 e i 19 anni non hanno ancora ricevuto la prima dose 2,35 milioni di ragazzi.

Le vaccinazioni mancanti tra personale scolastico e sanitario

Per quanto riguarda il personale sanitario, sono ancora circa 36mila quelli che non hanno ricevuto neanche una dose del vaccino, pari all’1,82% di questa categoria. Nel personale scolastico, invece, è il 12,82% a non aver ricevuto neanche una dose di vaccino, pari a 186mila persone. Restano, in questo caso, importanti differenze regionali, con alcuni territori che hanno percentuali molto vicine allo zero e altre che superano ampiamente il 30% come Calabria, Bolzano, Sardegna e Sicilia.