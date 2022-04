Quanto costerà l’inflazione a ogni famiglia italiana L”Unione nazionale consumatori ha fatto una stima per calcolare quanto peserà l’aumento dell’inflazione sulle famiglie: l’incremento dei prezzi colpirà maggiormente famiglie numerose e coppie under 35.

A cura di Annalisa Cangemi

Quanto pesa l'inflazione sulle famiglie italiane, in termini di bollette e acquisti di generi alimentari? L'Unione nazionale consumatori ha fatto un calcolo: i nuclei con un solo figlio vedranno aumentare la spesa annua di 2.159 euro, ma ci saranno conseguenze anche per i single: l'inflazione non risparmierà neppure loro. In generale, come riporta anche il Sole 24 ore, le conseguenze maggiori si avranno per le famiglie più numerose, ma soprattutto il carovita colpirà quelle che si trovavano già in difficoltà.

Secondo le serie storiche della Banca d’Italia elaborate dalla Fabi (Federazione autonoma bancari italiani) nell'ultimo anno è cresciuto di quasi un miliardo di euro l’ammontare delle rate non pagate di mutui e prestiti concessi dalle banche.

Secondo le previsioni dell'Unione nazionale consumatori a fine 2022 una coppia con due figli avrà speso 2.303 euro in più rispetto al 2021. Scendendo più nel dettaglio, le famiglie con due bambini spenderanno in media 1.052 euro in più per luce, gas e acqua, 594 euro per i trasporti, e 434 per le compere al supermercato. A vedere diminuire il proprio potere d'acquisto saranno soprattutto le famiglie con più di 3 figli e le coppie under 35 che stanno ancora costruendo la propria famiglia e non hanno ancora figli.

I nuclei familiari più grandi potrebbero anche avere un conto aggiuntivo da 2.577 euro, 475 solo per il cibo, 635 euro per i trasporti e 1.248 euro per le spese legate alla casa. Per le coppie senza figli il rincaro medio a fine anno sarà di 2.360 euro. Con un incremento delle spese per la casa simile a quello delle famiglie numerose di 1.247 euro. Per i trasporti potrebbero servire in media 589 euro in più rispetto al 2021. L’impatto dell'inflazione sulle coppie sotto i 35 anni sarà più contenuto per quanto riguarda il carrello della spesa, che subirà un aggravio di 258 euro, il dato più basso per quanto riguarda nuclei composti da più di una persona. Ma sono previste spese addizionali per ristoranti e alberghi, per i quali si calcola potrebbero servire in un anno 117 euro in più, circa 60 euro a persona.

Le famiglie con un solo figlio devono attendersi un incremento della spesa annua pari a 2.159 euro. In questo caso per pagare le bollette bisogna considerare 1.055 euro in più rispetto allo scorso anno, mentre le spese per carburanti e per spostarsi si dovranno mettere in conto altri 517 euro. In questo caso per cibo e bevande si spenderanno 391 euro.

I single tra i 35 e i 64 anni avranno una batosta complessiva di 1.546 euro in più. Le spese per l’abitazione saranno la voce spesa più grossa, con un aumento di 908 euro. Trasporti e spesa al supermercato saliranno rispettivamente di 296 e 209 euro.

In generale le bollette aumenteranno in tutto del 28,3%, e si tratta dell'incremento di spesa più vistoso. Al secondo posto ci sono i trasporti, tra acquisto dei mezzi, carburante, manutenzione e sharing, con un inflazione tendenziale annua all’11%. Preoccupano meno le spese alimentari: i rincari previsti saranno del 5,8%. Per altri servizi come ristoranti e alberghi ci sarà un rincaro del 4,7%.