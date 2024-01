Quanti autovelox ci sono in Italia e quante multe fanno L’Italia è il Paese in Europa con il maggior numero di autovelox. Questa almeno è la stima effettuata dall’associazione dei consumatori Codacons: sarebbero oltre 11mila. Nel 2022, le principali città italiane hanno avuto proventi da quasi 76 milioni di euro solo per le multe legate agli autovelox. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

In Italia ci sarebbero 11.130 autovelox, un numero molto più alto rispetto ad altri grandi Paesi europei come la Germania (4.700 circa), la Francia (3.780) e il Regno Unito (7.700 circa). Questa è la stima diffusa oggi dall'associazione di consumatori Codacons, che ha sottolineato come questa cifra non sia mai stata smentita dai ministeri competenti, ovvero Interno e Trasporti.

Il dato è stato diffuso in relazione ai recenti casi di autovelox abbattuti, diventati frequenti al punto da far ipotizzare che più atti vandalici siano stati commessi dalla stessa persona, giornalisticamente chiamata Fleximan. Il Codacons ha commentato che atti come questo "attestano l’esasperazione dei cittadini che si sentono tartassati e braccati dalle multe stradali e dal moltiplicarsi delle postazioni per il controllo della velocità", troppo spesso "installate al solo scopo di far cassa e utilizzare i cittadini come bancomat". In ogni caso, l'associazione ha chiarito che prende le distanze "da atti di illegalità", e che "chi supera i limiti di velocità, mettendo a rischio la propria vita e quella altrui, va sanzionato con la massima severità". Sul piano politico, anche il tema degli autovelox rientra nel recente dibattito sulla zona 30 a Bologna.

Per quanto riguarda le multe, i dati più recenti messi a disposizione dal ministero dell'Interno sono quelli relativi al 2022. È possibile consultare queste informazioni, per ogni Comune e Provincia in Italia, direttamente dal sito del ministero. Sempre il Codacons ha sommato le sanzioni effettuate nelle venti principali città italiane: si arriva a 75,9 milioni di euro, un aumento del 61,7% rispetto alle stesse città nel 2021 (quando, va detto, per parte dell'anno furono in vigore restrizioni legate al Covid).

È risultato che nel 2022 la città con il maggior numero di multe dovute ad autovelox è stata Firenze, con 23,2 milioni di euro. Al secondo posto c'era Milano con poco meno di 13 milioni, e sull'ultimo gradino del podio Genova con 10,7 milioni. Bologna, ad esempio, si è fermata a 4,3 milioni. Tra le grandi città, è stato inaspettatamente basso il dato di Napoli: solo 18.700 euro riscossi in tutto il 2022.

Al contrario, come sottolineato da Codacons, i comuni del Salento hanno incassato circa 23 milioni di euro in tutto. Ci sono anche state variazioni importanti: dal 2021 al 2022, il Comune di Cavallino (provincia di Lecce) è passato da zero incassi a 2,5 milioni di euro, grazie a un nuovo autovelox sulla statale 16. Sempre grazie agli apparecchi sulla stessa strada, la Lecce-Maglie, il Comune di Melpignano ha preso a sua volta 2,5 milioni di euro.