Ultimo giorno prima che cambino i colori. E quello di domani sarà un cambiamento importante, perché rivoluzionerà la mappa d'Italia, tingendola di rosso e arancione, ed eliminando completamente la zona gialla (ad esclusione della Sardegna che resterà bianca). Il nuovo decreto varato dal governo Draghi, insieme alle ordinanze del ministro Speranza, cambiano regole e colori, ma tutto da lunedì 15 marzo. Oggi per molte Regioni è l'ultimo giorno in zona gialla, per altre l'ultimo giorno in zona arancione. Domani mezza Italia sarà in zona rossa, e quindi in un semi-lockdown, l'altra metà in zona arancione. Grazie alla misura introdotta dal governo Draghi, i cambi di colore avverranno dal lunedì e non più dalla domenica. Oggi le Regioni resteranno nella stessa zona in cui sono state il resto della settimana.

Quali Regioni sono in zona gialla oggi

Oggi in zona gialla ci sono Valle d'Aosta, Liguria, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia. In queste sei Regioni è possibile muoversi liberamente su tutto il territorio (salvo zone rosse o arancione scuro locali), i bar e i ristoranti sono aperti fino alle 18, i negozi sono aperti, e ci si può incontrare nelle abitazioni private sempre con un limite di due non conviventi. Si tratta della fascia di restrizioni più leggera, eliminata, per il momento, dal governo Draghi in vista della prossima Pasqua.

Le Regioni che oggi sono in zona arancione

La maggior parte dell'Italia oggi è in zona arancione: Piemonte, Lombardia, Province autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. In queste Regioni si può circolare liberamente all'interno del proprio Comune, i negozi sono aperti ma non i bar e i ristoranti, che possono fare solo servizio d'asporto e consegne a domicilio. Consentite le visite a casa di amici e parenti, ma massimo in due, esclusi bambini sotto i 14 anni e disabili.

Tre Regioni oggi sono in zona rossa

Oggi solo tre Regioni sono in zona rossa: Molise, Campania e Basilicata. Sappiamo benissimo che da domani cambierà completamente la mappa dell'Italia, con metà cartina in zona rossa. Ma, fino alla mezzanotte di oggi, solo queste tre Regioni sono nella fascia di colore più scuro e con le misure restrittive più dure. Sono chiusi bar, ristoranti e negozi, ma si può comprare da asporto o con consegna a domicilio. Non si può uscire se non per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità. Restano aperti i supermercati e servizi essenziali. Si possono fare le passeggiate, ma intorno alla propria abitazione. L'autocertificazione è sempre necessaria.