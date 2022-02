Quali Regioni rischiano la zona arancione e rossa: i dati su terapie intensive e ricoveri I ricoveri in area medica e terapia intensiva sono sostanzialmente stabili in gran parte delle Regioni italiane, ma c’è chi rischia di passare in zona gialla e arancione. E chi è ancora vicino alla zona rossa.

A cura di Tommaso Coluzzi

La situazione negli ospedali si è finalmente stabilizzata. I casi Covid continuano a diminuire giorno dopo giorno e gli effetti cominciato a farsi sentire anche rispetto alla pressione sulle strutture sanitarie. I ricoveri in area medica e terapia intensiva sono fondamentali per capire l'andamento della pandemia di Covid, ma anche perché sono i due indicatori che – di fatto – decidono i colori delle Regioni e le relative restrizioni. Anche se, dopo l'ultimo decreto del governo, le regole relative alle diverse fasce colorate riguardano solo i non vaccinati. Persino in zona rossa – eventualmente, visto che nessuna Regione oggi è nella fascia più scura – non ci sarebbe alcun lockdown leggero. Vediamo i dati di oggi, con un occhio a venerdì prossimo, quando il ministro Speranza – dopo il consueto monitoraggio dell'Iss – potrebbe firmare una nuova ordinanza.

Ricoveri e terapie intensive, quali Regioni sono messe peggio

I dati aggiornati quotidianamente dall'Agenas sul portale online danno un'immagine nitida della situazione negli ospedali. I numeri, come ormai sappiamo bene, sono determinanti per capire il colore delle Regioni. Ricordiamo le fasce: sopra il 10% in intensiva e il 15% in area medica si va in zona gialla, 20% intensiva e 30% medica in zona arancione, 30% intensiva e 40% medica in zona rossa. Ecco i dati Regione per Regione aggiornati a ieri sera:

Abruzzo: 17% terapia intensiva, 38% area medica

Basilicata: 8% terapia intensiva, 26% area medica

Calabria: 13% terapia intensiva, 35% area medica

Campania: 10% terapia intensiva, 30% area medica

Emilia Romagna: 16% terapia intensiva, 25% area medica

Friuli Venezia Giulia: 23% terapia intensiva, 36% area medica

Lazio: 20% terapia intensiva, 32% area medica

Liguria: 14% terapia intensiva, 37% area medica

Lombardia: 11% terapia intensiva, 24% area medica

Marche: 20% terapia intensiva, 31% area medica

Molise: 13% terapia intensiva, 24% area medica

Provincia autonoma di Bolzano: 10% terapia intensiva, 27% area medica

Provincia autonoma di Trento: 21% terapia intensiva, 31% area medica

Piemonte: 15% terapia intensiva, 28% area medica

Puglia: 13% terapia intensiva, 25% area medica

Sardegna: 14% terapia intensiva, 26% area medica

Sicilia: 14% terapia intensiva, 36% area medica

Toscana: 17% terapia intensiva, 25% area medica

Umbria: 13% terapia intensiva, 30% area medica

Valle d'Aosta: 9% terapia intensiva, 30% area medica

Veneto: 13% terapia intensiva, 23% area medica

Le Regioni che rischiano di cambiare colore da lunedì prossimo

I dati degli ospedali sono sostanzialmente stabili nella maggior parte delle Regioni. La percentuale di posti letto occupati da malati Covid, però, resta comunque alta. Se i numeri dovessero essere confermati, a partire da lunedì prossimo potrebbero esserci diversi cambi di colore: l'Umbria rischia di passare in zona gialla, mentre il Lazio e la Provincia di Trento sono al limite con la zona arancione. Nessuno è particolarmente vicino alla zona rossa, anche se l'attenzione è sempre puntata sul Friuli Venezia Giulia (dove però i valori sono leggermente in calo).